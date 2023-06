Ida Simonella torna a parlare "Teatrino, non sembrano così pronti"

"Il loro slogan durante la campagna elettorale era ‘Ancona, siamo pronti’: dal teatrino delle ultime settimane sembra che la squadra di governo di Daniele Silvetti sia tutto meno che pronta". Ida Simonella, torna a parlare dopo la sconfitta delle comunali il 29 maggio scorso e soprattutto si appresta a vivere l’esperienza di consigliera comunale tra i banchi dell’opposizione. La pessima figura fatta dal centrodestra sulla nomina degli assessori non è passata inosservata: "Speravo davvero che non succedesse una cosa del genere _ è il commento della candidata a sindaco del centrosinistra e assessore uscente _, per la città soprattutto viste le urgenze e le scadenze imminenti. Invece di pensare a questo hanno battibeccato fino a ieri e se non ci fosse stata la convocazione del consiglio comunale per lunedì sarebbero andati avanti a bisticciare chissà per quanto. Per ora mi sembra un sindaco debole, è bastato che uno solo gli dicesse stop (Ciccioli, ndr.) e lui, assieme a quelli della sua corrente, non ha saputo opporre alcuna resistenza. È il quadro fedele di una giunta che non sa dove mettere le mani. C’è un altro aspetto inquietante, ossia quello della cosiddetta filiera istituzionale, subito intervenuta con il governatore delle Marche Acquaroli che è intervenuto nelle faccende della giunta di un capoluogo per fare da paciere. Tutto ciò è assurdo". Tra le curiosità della nuova giunta ci sono le varie deleghe affidate ai singoli assessori. La Simonella ne aveva tre pesanti come bilancio, porto e mobilità sostenibile: "Ho notato tanta confusione, spacchettamenti di settori, dal bilancio allo sport fino al personale, alle manutenzioni e altri _ aggiunge Ida Simonella _. Un singolo tema è stato diviso in tre assessorati, credo non sarà facile riorganizzare la macchina organizzativa e gli uffici. Noto invece, con rammarico, che non è stata fatta una delega sul tema più importante in assoluto, quello del Pnrr". Tema che si lega a quello del bilancio, fino a pochi mesi fa il pane quotidiano della Simonella: "Lascio a Silvetti un bilancio complesso, rigido nella parte corrente, ma solido, con i conti a posto dove siamo riusciti anche a ridurre, seppur di poco, l’indebitamento. In fondo i mutui li abbiamo dovuti accendere per aviare i lavori, vedi il mercato del piano. Le alternative sarebbero state vendere il patrimonio, e non è facile, e aumentare gli oneri di urbanizzazione, ma significava aumentare la cementificazione. A proposito di Pnrr, la nuova giunta si ritroverà 80 milioni di euro di lavori da dover soltanto far partire".

p.cu.