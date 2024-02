Idrocarburi a scuola, (ri)ecco i forestali

Sversamento di idrocarburi nel giardino della scuola, i carabinieri forestali tornano alla scuola dell’infanzia Negromanti e nelle altre aree sequestrate nell’inchiesta su traffico illecito di rifiuti e tangenti che ad ottobre scorso ha portato all’arresto dei fratelli Gambini, Lory e Danilo, della Nuova Edil System. La Procura ora ha disposto le perizie sui terreni delle aree poste sotto sequestro e ieri è scattato il sopralluogo con i tecnici Arpam.

Secondo le indagini, i valori di contaminazione di una parte del terreno nel giardino del Negromanti erano 40 volte superiori ai limiti di legge ma saranno le analisi avviate ieri a verificarlo. Parte del giardino della scuola resta sotto sequestro. A settembre 2022, Gambini aveva ottenuto un incarico per un getto di calcestruzzo al Negromanti ma la betoniera aveva perso una consistente quantità di olio motore. Solo una parte della terra contaminata sarebbe stata rimossa per risparmiare sulle spese di bonifica. Con l’appoggio di un laboratorio analisi, Gambini avrebbe nascosto le analisi fatte sul terreno, che evidenziavano un grave inquinamento, facendo fare un altro campionamento più in profondità per avere risultati conformi.