Idrocarburi nel giardino dell’asilo: "Fate analisi"

Sversamento di idrocarburi (a quanto pare olio idraulico) nel giardino della scuola Negromanti: il Comune rassicura i genitori, che preoccupati chiedono l’analisi delle acque in uso al plesso scolastico temendo rischi di infiltrazioni nelle tubature vetuste dello stesso.

"In merito alle preoccupazioni delle famiglie dei bambini della scuola d’infanzia Negromanti – spiegano da Piazza Indipendenza - precisiamo che il sequestro emesso dal Gip di porzione di terreno nelle pertinenze della scuola è adiacente all’immobile in uso, attualmente sgombra da materiali o rifiuti in superficie, delimitata e non pregiudica l’utilizzo dell’edificio. Non vi sono rilevanze effettuate dalle autorità sanitarie, né atti prodotti dalle autorità procedenti che dispongano misure tali da rappresentare la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica. A ulteriore conforto, stanti le perduranti preoccupazioni espresse dalle famiglie e quindi al fine della più completa chiarezza, il sindaco ha formalmente richiesto alle autorità procedenti la comunicazione di eventuali ulteriori informazioni utili, presenti nel fascicolo d’indagine".