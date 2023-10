Idrocarburi "tombati" nell’area dell’ex cascamificio in degrado

Idrocarburi interrati e rifiuti tombati all’ex Cascamificio vicino al quale ha sede la Nuova Edil System dove ieri si sono portati gli inquirenti per acquisire tutta la documentazione. Anche qui, complesso d’archeologia industriale ottocentesco dove venivano lavorati i cascami di seta, ossia gli scarti della lavorazione delle filande, secondo gli inquirenti gli amministratori della società jesina avrebbero scavato una grossa buca per nascondere rifiuti pericolosi che avrebbero dovuto smaltire in discarica e così ottimizzando i profitti. All’arrivo dei carabinieri forestali ieri mattina dall’area ex Cascamificio in abbandono ma acquistato lo scorso anno dalla Fondazione Pergolesi Spontini è uscito, scavalcando il muro di recinzione, un ragazzo di colore che probabilmente lo utilizza come riparo. Eppure su questa area c’è un progetto di recupero studiato dall’ex giunta Bacci e ridimensionato dalla nuova guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo alle prese con un investimento importante e difficile da fronteggiare. Resta il progetto di realizzare appartamenti in edilizia sovvenzionata e un’ampia piazza a disposizione delle attività teatrali. Di mezzo ci sono 3,8 milioni di finanziamenti europei Pnrr. Ma ora il sequestro di quest’area da parte della magistratura rischia di stoppare o quantomeno rallentare tutto.