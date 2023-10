Idrocarburi vicino all’asilo. Dove i bimbi fanno l’orto

Rifiuti interrati, in particolare idrocarburi, nel giardino di una scuola che dal 2021 è ancora occupato dal cantiere che sarebbe dovuto terminare lo scorso anno. Secondo le accuse la ditta finita sotto indagine, la Nuova Edil system, stava svolgendo dei lavori sull’annesso che si trova accanto alla scuola dell’infanzia Negromanti quando uno dei suoi grandi mezzi utilizzati ha perso dell’olio idraulico che sarebbe finito sul terreno. Proprio nell’area dove si trovano i giochi per bambini e dove, fino al 2021 i piccoli con le maestre facevano l’orto. Si tratterebbe di circa tre metri cubi di olio idraulico che, invece di essere stato smaltito correttamente dalla Nuova Edil system, sarebbe stato in parte lasciato nel sito e in parte rimosso con tutto il terreno e portato nelle altre ‘discariche’ abusive scoperte da finanzieri, carabinieri forestali e guardia costiera. Gli idrocarburi pericolosi sarebbero stati ‘sistemati’ in una buca nel giardino della scuola e altre 72 tonnellate di rifiuti di varia natura nascosti in una buca di 800 metri cubi scavata in un’area oggetto di fallimento, l’ex Cascamificio di Jesi. Lo sversamento di olio idraulico nel terreno non comporterebbe interferenze con l’attività nella parte restante del giardino del Negromanti anche se ieri, i genitori, alla vista dei carabinieri a scuola hanno espresso le loro preoccupazioni. "Proprio qui i nostri figli facevano l’orto con le maestre. Per fortuna gli inquirenti hanno scoperto lo sversamento. Speriamo venga fatta chiarezza su quanto accaduto" commentavano. Di certo c’è solo il sequestro preventivo dell’area di cantiere interna al giardino della scuola con i carabinieri forestali che ieri mattina hanno apposto nastro e relativo cartello. Tra l’altro il cantiere ‘lumaca’ era già fermo da mesi per via, era stato spiegato dall’assessore ai Lavori pubblici Valeria Melappioni, dell’attesa del parere della Soprintendenza sulla scala esterna all’annesso, essendo sia la scuola che l’annesso edifici storici. Al momento non ci sono provvedimenti che riguardano la scuola e all’area che molto probabilmente dovrà essere bonificata. Dal Comune spiegano come non siano arrivate prescrizioni di tipo ambientale. L’appalto in questione comunque non sarebbe tra quelli pilotati e finiti sotto la lente di fiamme gialle, carabinieri forestali e guardia costiera. La ditta appaltatrice per la ristrutturazione dell’annesso Negromanti è la Basso srl di Melfi che sarebbe fuori dalle indagini. La Nuova Edil System qui avrebbe effettuato alcuni lavori con i propri mezzi uno dei quali avrebbe subito un guasto disperdendo il liquido oleoso.