Igiene e sicurezza, controlli a raffica negli chalet della Riviera: multe per 80mila euro

Ancona, 15 settembre 2025 – Pesce che finiva nelle pietanze del ristorante ma era privo della tracciabilità su dove e come era stato pescato, condizioni igieniche precarie delle cucine e uno stabilimento trasformato in discoteca senza averne i permessi e soprattutto le condizioni di sicurezza. Le carenze riscontrate hanno portato i carabinieri e la guardia costiera ad effettuare multe per un totale di 80mila euro, alla denuncia di 8 gestori e alla sospensione di due attività commerciali. E’ il bilancio estivo chiuso in questi giorni sull’attività effettuata da vari reparti dell’Arma, con la collaborazione della Capitaneria, e che hanno riguardato le località balneari della riviera, da Senigallia a Numana passando per Sirolo e Falconara, del progetto sicurezza “#estatesenzapensieri”.

Controlli a tappeto da Numana a Senigallia: rilevate multe per un totale di 80mila euro

I carabinieri sono stati impegnati, in via preventiva, nei luoghi di vacanza, meta anche di turisti. Dai primi di giugno fino a questi giorni le quattro località hanno visto all’opera i carabinieri del Nas, del Nil e il nucleo del forestali con la collaborazione della guardia costiera.

A Numana, tra le strutture ispezionate, sette avevano diverse irregolarità. Un ristorante aveva prodotti ittici privi di tracciabilità. Sono stati quindi sequestrati 20 chilogrammi di pesce. In un’altra attività di ristorazione è stata riscontrata la presenza di 3 lavoratori stagionali in nero, con conseguente sospensione immediata dell’attività imprenditoriale oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria del suo titolare. Sono state staccate multe per irregolarità nella gestione delle procedure sulla sicurezza dei lavoratori e per carenze igienico-sanitarie.

A Senigallia in due ristoranti sono state riscontrate inadeguatezze igieniche e sulle norme di sicurezza del personale, tutte sanzionate. Uno stabilimento balneare è stato multato per aver svolto attività di discoteca notturna senza essere munito delle specifiche autorizzazioni. A Falconara in uno stabilimento è stato emesso un provvedimento di sospensione immediata dell’attività imprenditoriale per gravi carenze sulla sicurezza e violazioni in materia di igiene. Il titolare è stato denunciato e multato per oltre 30mila euro.