Igor Pace (Vela Nuoto):: "Siamo tornati ai livelli del periodo post covid"

Sulla situazione degli impianti natatori di Ancona parla Igor Pace, amministratore di Cogepi e presidente di Vela Nuoto Ancona, realtà che gestiscono le vasche del Passetto, di Ponterosso e di Vallemiano: "Siamo nuovamente alla prese con una situazione molto pesante. Il caro energia nel 2022 portò a dei prezzi davvero assurdi, nel 2023 la situazione è rimasta sempre alta, rispetto al periodo pre-Covid, e poi tutto è un po’ rientrato in termini abbastanza sostenibili. Ma adesso siamo di nuovo ai livelli del 2023. Siamo preoccupati: ogni volta che mettiamo a posto qualcosa, con le tariffe o con altri sistemi di risparmio, come quelli che derivano dagli interventi effettuati dal Comune sulla piscina di Ponterosso, torniamo nuovamente all’incubo bollette. Tanto per fare un esempio: adesso a Ponterosso, dopo la riqualificazione anche energetica dell’impianto, stiamo consumando molto meno, ma le bollette sono molto più elevate di prima". Pace conclude con qualche numero: "Nel periodo pre Covid il metano costava la metà di adesso, e per l’energia elettrica siamo attualmente al 150% in più di allora. Un impianto sportivo pubblico deve restare con una fruizione accessibile e dunque il "pubblico" deve intervenire. Serve la massima attenzione, partendo dalla Regione fino alle amministrazioni locali. Anche perché in fatto di riscaldamento, sia per l’acqua che per l’aria, non abbiamo scelta: non gestiamo impianti in cui si può abbassare la temperatura, come per esempio può essere accettabile su un campo da tennis".