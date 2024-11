Il 118 senza una sede: si offre la Fondazione

Problemi alla sede del 118, il Commissario della Fondazione Città di Senigallia: "Disponibili a darvi degli spazi". Il personale ormai da anni chiede una sistemazione più idonea sia per le Ambulanze sia per il personale stesso: le quattro Ambulanze in dotazione alla Potes 118 di Senigallia, due per l’Emergenza h24, una per il servizio di Rianimazione e Trasporti Urgenti e un "muletto", sono parcheggiate in un piazzale all’aperto 365 giorni all’anno, caldo d’estate e freddo di inverno; con conseguenze per i mezzi stessi, gli elettromedicali e i farmaci che ci sono al loro interno, il tutto a discapito dei cittadini "pazienti".

"Il piazzale che sta letteralmente sprofondando con la formazione di avvallamenti e da circa un mese anche di una voragine con la conseguenza che le Ambulanze non possono essere attaccate nelle colonnine di ricarica preposte e devono essere attaccate con fili volanti" scrive la Potes in un comunicato –. Inoltre, il personale delle due Ambulanze di Emergenza che fa turni di 12 ore h24 è relegato in due stanze e un unico bagno più una piccola stanza per il medico e un "magazzino", ricavato nell’ingresso dell’allora Misa Soccorso, per i vari Presidi che si usano in Emergenza, gli Elettromedicali e i Farmaci.

"Il posto a disposizione della Potes 118 di Senigallia è, negli anni, sempre diminuito a favore del Laboratorio Analisi di cui è confinante, fino ad arrivare alla situazione odierna – prosegue il comunicato - La Potes 118 di Senigallia non risponde in nessun punto alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2052 del 28 dicembre 2023. E neanche al Verbale dei Nas del 2022 in cui erano evidenziate le cattive condizioni in cui si trovava e che in due anni sono ulteriormente peggiorate".

Nei giorni scorsi si è svolta una visita "ispezione", presso la Potes 118 di Senigallia, da parte del sindaco Massimo Olivetti e del Commissario della Fondazione, avvocato Corrado Canafoglia, il consigliere comunale Massimo Montesi, infermiere decennale in emergenza, della Coordinatrice Dr.ssa Barbara Mantoni Coordinatrice Ps e Potes 118 Senigallia e di rappresentanti del personale autisti e infermieri, per visionare i locali liberi della palazzina sud della fondazione stessa. Dove ci sarebbe il posto sia per il personale che per le Ambulanze. Fattibile in poche settimane. "Sarebbe auspicabile che qualche ditta del territorio si facesse avanti per donare garage prefabbricati o tensostrutture per il ricovero delle Ambulanze per non gravare sul bilancio dell’Ast" conclude il comunicato.