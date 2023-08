Il 16 previsto lo sbarco della Humanity 1 A bordo della nave ong ci sono 106 migranti

Dovrebbe arrivare il giorno dopo Ferragosto, quindi il 16, la Humanity 1 con a bordo 106 migranti salvati l’altro ieri in due interventi. Un porto sicuro "a 1.400 km di distanza e quattro lunghi giorni di attesa prima di scendere a terra", sottolinea la ong tedesca Sos Humanity. I dettagli delle operazioni di sbarco dei profughi non sono ancora stati resi noto. Non si conosce quindi l’orario d’arrivo nel porto di Ancona della ong tedesca che continua a salvare vite umane nel Mediterraneo. Ancona è per l’ennesima volta in prima fila nell’accoglienza, anche se - come hanno sottolineato i vertici della stessa ong - l’approdo si trova a oltre mille chilometri di distanza dal punto di salvataggio. A boro della Humanity 1 ci sono 29 minori di cui 19 non accompagnati e 77 adulti. I migranti provengono da quasi tutti i paesi sud sahariani. Al momento non si hanno notizie sulle loro condizioni di salute. L’organizzazione è demandata al comitato ordine pubblico di lunedì mattina in Prefettura.