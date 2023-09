Il 17 settembre torna al Campo Boario "JesiRiusa": in vendita gli oggetti usati

Torna JesiRiusa, cantine e soffitte in piazza: al via le iscrizioni fino al 12. L’iniziativa è in programma il 17 settembre e si svolgerà al campo Boario, nell’area coperta dietro la scuola media Federico II. La domanda di partecipazione come espositore va presentata solo da privati cittadini che potranno mettere in vendita liberamente i propri oggetti usati. I ‘banchetti’ dovranno essere posizionati tra le 9.30 e le 10 e rimossi tra le 17.30 e le 18.