Il 17enne Filippo sconfigge il male e torna a conquistare medaglie

Filippo Zazzarini torna in pista e inizia l’anno con una medaglia di bronzo. Il pattinatore anconetano, che vive a Senigallia, si aggiudica il terzo posto ai ´Campionati italiani junior sprint – Mass Start´.

Una medaglia che ha un grande valore e che rappresenta un’ulteriore conferma della sua determinazione. Non tutti, tra l’altro, sanno che il giovane Zazzarini, 17 anni, ha subìto un importante intervento, vincendo la battaglia più dura della sua vita, quella contro un brutto tumore, diagnosticatogli a soli 11 anni. Un linfoma non Hodgkin a grandi cellule alk-positivo che lasciava poche speranze. Ma circondato dall’affetto dei genitori e dalla professionalità dei medici, quel ragazzino caparbio che ha preteso una bici in corsia per continuare ad allenarsi ce l’ha fatta.

Da oltre un mese, Filippo si sta allenando su ghiaccio praticamente da solo e, nonostante il trapianto di midollo del 2019, le sue prestazioni – con sacrificio e passione – stanno migliorando sempre di più, per dare una speranza a chi ancora sta lottando.

"Perché anche dopo una malattia devastante si può tornare a vivere una vita normale e si può continuare ad inseguire i propri sogni", fa sapere lo sportivo della Rinascita Ravenna, reduce dalla Mass Start all’Arena Ritter di Collalbo. In casa Zazzarini, il 2024 è iniziato con ben 3 medaglie federali.

I dottori, dopo la diagnosi, anni fa, avevano detto ai genitori del bimbo che "avrebbe potuto non arrivare all’Epifania". A pochi giorni dalla Befana, a distanza di qualche anno, Filippo ha invece conquistato la sua terza medaglia Mass Start.

Accanto a Filo, c’è infatti la sorella Camilla, che si conferma campionessa italiana nelle due specialità Sprint e Mass Start, salendo a 13 titoli italiani su ghiaccio. Niente male per un’atleta che fa ghiaccio in Trentino ma che vive a Senigallia. L’anno è appena iniziato e le soddisfazioni continuano ad arrivare nonostante le difficoltà dovute alla distanza dai campi di allenamento e gara. I due sono tesserati con la società Noale Ice e su rotelle Camilla è con la Skyroller Macerata.

Nicolò Moricci