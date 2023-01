Il 2023 riserverà grandi sorprese a Lucia Mascino, candidata quattro volte ai Nastri d’Argento: a breve, tornerà in tv con ‘I delitti del BarLume’, ma nel cassetto del futuro c’è pure una serie per la Rai. "A fine 2022, ho fatto due incontri importanti, vediamo cosa fiorisce. Gli ultimi due anni – riflette – sono stati faticosi e provanti. Vorrei che il 2023 fosse più in discesa, libero dalle perdite di tempo. La provincia? Ti dà una modestia congenita. Ricordo una ragazza mora di Ancona. Dicevano: ‘È la Ferilli de noialtri’. Ma chi ci dice che quella bellissima giovane non avrebbe potuto essere più della Ferilli? Insomma, in provincia, c’è la tendenza a declinare dall’alto al basso, come se chi ci vive non potesse mai arrivare all’orizzonte che guarda".