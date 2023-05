Il 2023 sarà l’anno di Italo Calvino

A un secolo dalla nascita, il 2023 a buon diritto sarà l’anno di Italo Calvino, famoso scrittore italiano del Novecento che grazie alle sue intramontabili opere moltissimo ha dato alla letteratura italiana. Nasce a Cuba il 15 ottobre 1923 ma si trasferisce nel 1925 in Italia. Nel 1944 partecipa alla resistenza italiana, esperienza che lascerà traccia nelle sue prime opere. La classe 2F della Scuola Media "G. Fagnani" di Senigallia ha reso omaggio al grande scrittore con la lettura de Il cavaliere inesistente, primo romanzo della trilogia I nostri antenati. Gli argomenti trattati da Calvino non ci appaiono per nulla lontani. Abbiamo capito che Calvino affronta temi che ci riguardano come l’amore, l’avventura (forse i più trattati), la ricerca dell’identità, la guerra e l’onore, descritto come un valore che non può essere perso perché altrimenti i soldati non sarebbero più nessuno. La guerra fa da sfondo a tutte le vicende: è un tran-tran che si ripete e a cui drammaticamente nessuno bada più. Uno dei suggerimenti che sembra darci Calvino con questo racconto è che anche gli uomini reali possono essere "inesistenti": chi non ha una precisa personalità agisce come un robot, un’armatura vuota e, alla fine, non lascia traccia di sé. Il tema dell’identità è espresso da una frase di Sofronia, alla fine del romanzo: "Anche ad essere si impara", poiché l’esistenza è consapevolezza di sé. La lettura guidata di questo romanzo è stata particolarmente interessante anche per la condivisione di opinioni con i compagni di classe. Arianna Capricci, Giulia Ripari 2F