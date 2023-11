Il 2023 si chiude con tanta musica: da Bennato a Gazzè e Mannarino

Domani sera il Teatro delle Muse di Ancona accoglierà il tour ‘Luce’ della coppia composta Fiorella Mannoia e Danilo Rea. Ma questo ultimo scorcio dell’anno ha in serbo vari altri concerti che non mancheranno di suscitare l’attenzione di vari tipi di pubblico.

Giovedì 30 Raphael Gualazzi sarà al Teatro La Fenice di Senigallia per presentare, per la prima volta dal vivo, i brani del nuovo album "Dreams", uscito il 6 ottobre. Non mancheranno naturalmente i successi più noti del repertorio, nonché rivisitazioni di canzoni mai proposte prima, ma molto significative per il suo percorso artistico. Gualazzi e il suo pianoforte saranno accompagnati da una straordinaria band che si cimenterà anche in armonizzazioni vocali a tre e quattro voci.

Il 7 dicembre si torna alle Muse per uno degli eventi più attesi di fine anno. E’ l’arrivo del tour teatrale "Le Vie del Rock sono infinite" di Edoardo Bennato torna in concerto nei principali teatri italiani con un nuovo tour, "Le vie del Rock sono infinite". In scaletta brani epici tratti dai concept album "Burattino senza fili", "Sono solo canzonette", "Abbi dubbi", "Le ragazze fanno grandi sogni" e "La fantastica storia del Pifferaio magico", fino all’ultimo "Non c’è" uscito nel 2020. Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue ormai da anni.

A gioire più di tutti saranno però i fan di Alessandro Mannarino. I concerti a disposizione saranno addirittura due. Il cantautore romano si esibirà infatti al Teatro delle Muse l’11 e il 12 dicembre. Dopo il tour trionfale di quest’estate l’artista torna alla ribalta con uno show diverso dalle precedenti versioni di ‘Corde’, che mette al centro pensieri e riflessioni attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelle più storiche, spogliandole delle loro sonorità originali. "Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento – ricorda Mannarino –. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase: chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo".

Si ritorna alla ‘Fenice’ il 16 dicembre, dove a cantare e suonare sarà Max Gazzè, cantautore per certi versi accostabile a Mannarino. Anche in questo caso sarà un concerto ‘antologico’, con brani che ripercorreranno l’intera carriera dell’artista.