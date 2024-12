Il 2025 sarà l’anno dei cantieri: "Ma dagli assessori voglio di più"

Dalle ‘incompiute’ da terminare ai nuovi progetti griffati, fino al decoro e alle manutenzioni: il 2025 promesso dalla giunta di centrodestra sarà un anno costellato di cantieri nell’ottica del rilancio. Nella consueta conferenza stampa di fine anno Daniele Silvetti ha usato un termine riferito al caos infrastrutturale dei primi anni ‘90, le famose ‘incompiute, risolto poi dalla prima giunta Galeazzi, riferendosi a opere iniziate dalla vecchia amministrazione di centrosinistra. Dopo aver tagliato svariati nastri (piscina di Ponterosso, le opere del Bando delle Periferie, l’area portuale della Casa del Capitano ecc.) la giunta Silvetti deve chiudere il cerchio su Verrocchio, lotto 2 del Mercato del Piano, scalinata del Passetto, Lazzaretto e i progetti legati al Pnrr. Il 2025 sarà poi l’anno delle prime opere targate centrodestra, ossia il restyling funzionale e non solo della galleria del Risorgimento e di piazza della Repubblica e, forse, il nuovo corso Garibaldi: gennaio, il mese del via libera dei cantieri. Si spera che, sempre a gennaio, possa essere consegnato quello della pavimentazione di via Rodi, annunciato per novembre, per poi passare all’asfalto di via Isonzo anche se, per bocca dello stesso Silvetti "la nostra non è un’amministrazione di tappa buchi" che intanto ha messo risorse per le ‘strade vicinali’, un capitolo molto ostico.

L’anno che verrà domani seguirà alcuni cardini specifici. Il rilancio, atteso, dei borghi, quelle che un tempo si chiamavano frazioni e che in termini elettorali hanno dato una grossa spinta a Silvetti e al centrodestra. La strategia è quella di sceglierne un paio e trasformarli in ‘Borghi-pilota’ per avviare una riqualificazione generale, per 18 mesi ferma al palo. Ancona ‘Città universitaria’ sarà l’altro cardine, grazie all’Erasmus Generation Meeting, ai Campionati nazionali universitari, la creazione di cinque aule studio in città e il via libera a uno studentato alle scuole ‘Tommaseo’ (che fine ha fatto il progetto all’ex caserma ‘Fazio’ dopo la permuta con la Regione con il centro tennis di Pietralacroce?).

Per quanto riguarda la cultura, la Mole Vanvitelliana, una volta finiti i lavori "tornerà ad accogliere eventi, non solo mostre, ma non sarà, come accadeva in passato, l’unico contenitore culturale della città" ha precisato Silvetti che poi ha toccato un altro tema: "Con il direttore del Polo Museale delle Marche (che ha assunto la competenza sull’Anfiteatro romano dalla soprintendenza, ndr) Luigi Gallo abbiamo gettato le basi per un piano triennale. La soprintendente Carlorosi? Abbiamo un rapporto ottimo, grazie a lei abbiamo potuto riaprire l’Anfiteatro e varare il nuovo regolamento sui dehors. A gennaio arriva la firma di un protocollo col demanio sul parco del Cardeto per il percorso ‘Da mare a mare’, per la Polveriera e il vecchio faro".

Infine il famoso rimpasto di assessori e deleghe: per ora tutto congelato, anche se il condottiero stimola la sua squadra. "Li incontrerò prima della ripresa dei lavori: chi non è pronto a dare il massimo me lo dica e si faccia da parte. Ci sarà una verifica di metà mandato che è quella fisiologica. Voglio sempre di più dai miei assessori: per me è importante vedere assessori motivati, che siano assolutamente calati sul territorio, che abbiano e godano del loro consenso".

p.cu.