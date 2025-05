Il 21 giugno arrivano gli "Assalti Frontali" con il nuovo tour

C’è un nome importante tra quelli che animeranno la prossima ‘Festa de NiArchi - Insieme oltre le barriere’ di Ancona, in programma sabato 21 giugno. In piazza del Crocifisso si esibiranno gli Assalti Frontali, icone dell’hip hop ‘vecchia scuola’ e pionieri del rap più ‘politicizzato’ in Italia. E’ una delle nuove date del tour di presentazione di ‘Notte Immensa’, l’ultimo album della band. La band ha sempre fatto della musica un veicolo di protesta e consapevolezza. Con le sue liriche profonde e l’attivismo costante ha segnato la scena musicale nazionale, portando la propria voce anche oltre i confini italiani. ‘Notte Immensa’ ne conferma la rilevanza artistica e la coerenza dell’impegno.