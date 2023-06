Il 31enne Niccolò Bontempi non ce l’ha fatta Muore dopo 7 giorni dall’incidente in scooter

di Giacomo Giampieri

L’ultimo viaggio in scooter si è interrotto all’altezza della Farmacia Palombina, lungo la Flaminia. E chissà quante altre volte Niccolò Bontempi l’aveva percorsa per dirigersi verso la spiaggia o Ancona? Infinite. Il destino però, quel lunedì 19 giugno, aveva ordito piani diabolici. Ed è lì dove ha conosciuto la fine. Si è spento ieri mattina, infatti, il sorriso del 31enne residente a Montemarciano, dopo una settimana di lenta e inesorabile agonia. Era ricoverato nella clinica di Rianimazione dell’ospedale di Torrette in condizioni disperate, a seguito del tremendo incidente di cui è stato vittima. Niccolò era in sella al suo Kymco People S, quando si è verificato lo schianto con una Mazda condotta da un 26enne anconetana. Lui diretto verso il capoluogo. La donna, invece, in direzione opposta e intenta a svoltare a sinistra, per introdursi in un passo privato tra i civici 412 e 413. Un impatto devastante. Dopo i primi soccorsi dei presenti al ragazzo privo di sensi, sul posto si sono portati medici e sanitari del 118 per la corsa all’ospedale, ma la situazione è parsa critica. Nel mentre sono arrivati anche i vigili del fuoco, nonché due pattuglie della Polizia locale di Falconara. Sul ciglio opposto della strada la giovane alla guida dell’auto, illesa, ma sotto choc per l’accaduto. Ieri mattina la notizia che ha gelato i suoi cari e gli amici. Come ultimo atto di altruismo, si starebbe valutando l’espianto degli organi nel segno di quel Niccolò attaccato alla vita, allegro, generoso, volato via troppo presto. Faceva il capotreno, amava lo sport. La pallacanestro, la sua più grande passione. Samuele Simoncioni, presidente del Montemarciano Basket dove ha militato per tanti anni: "Ricordo ancora quando da bambino papà Massimo e mamma Laura con tuo fratello Andrea ti portavano agli allenamenti. Sempre con la tua magliettina bianca e il pantaloncino abbinato. Ti chiamavo "bambolino", nomignolo che con cui ti ho salutato 20 giorni fa quando ci siamo visti sotto casa mia. Oggi (ieri, ndr) è un giorno così. Hai deciso di spiccare il volo. Di fare il "terzo tempo" non a canestro questa volta. Ma verso il cielo. Ora lassù mi raccomando però, insegna agli angeli il gioco più bello del mondo ma al tempo stesso ricordati di noi qua". Sui social fioccano i ricordi per un ragazzo che tutti definiscono stupendo. In attesa dei funerali di Bontempi, per provare a lenire un dolore incolmabile dei familiari, proseguono le indagini della Polizia locale per ricostruire la dinamica di quell’urto maledetto, filmato dalle telecamere installate di recente.