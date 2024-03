Il 5G risorsa per il territorio. Ancona e l’evoluzione digitale: "Da implementare con il Pnrr"

Il 5G come risorsa per lo sviluppo dei territori: maggiore velocità da parte delle amministrazioni nella burocrazia e più collaborazione per la realizzazione dei nuovi siti. È questa la richiesta stimolata dal convegno ‘Tour FOR 5G, il ruolo delle infrastrutture digitali per lo sviluppo del territorio’ che si è svolto ieri nella sala del consiglio comunale di Ancona, organizzato da Fondazione Ottimisti & Razionali. "Occorre un cambio culturale da parte degli enti locali, evitando blocchi nella realizzazione delle torri e promuovendo tra i cittadini la consapevolezza dell’importanza dell’evoluzione digitale per la crescita e lo sviluppo digitale dei territori" è emerso dal dibattito. Esaminati anche gli investimenti sul territorio nazionale, ma anche le opportunità di sviluppo con il digitale per le zone dell’Appennino colpite dal sisma del 2016, attraverso le parole del Senatore Guido Castelli, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016: "Il digitale è la nuova infrastruttura che permette di superare il gap che per decenni si è maturato tra le zone più popolate e l’entroterra" ha affermato nel suo intervento Castelli. Al dibattito, per l’amministrazione comunale dorica, ha partecipato l’assessore con delega ai servizi informatici, Antonella Andreoli: "Le infrastrutture digitali rivestono un ruolo importante al pari delle altre perché permettono una connessione tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Anche attraverso i fondi del PNRR al Comune di Ancona siamo riusciti a intervenire e consolidare il nostro cammino verso l’implementazione della digitalizzazione: abilitazione al cloud, servizi ai cittadini, Cie e Spid". "Il coinvolgimento sussidiario di cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni per agevolare la realizzazione delle infrastrutture digitali e condivise è essenziale per garantire una società moderna, competitiva ed inclusiva. L’impegno di INWIT, con l’ascolto e la collaborazione con le comunità, va proprio in questa direzione ed è volto a promuovere una cultura digitale diffusa, per uno sviluppo digitale e sostenibile dei territori’ ha detto Michelangelo Suigo, direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT.