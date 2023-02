Il 90% dei malati di cancro cerca soluzioni in Rete

Quasi il 90% dei malati di cancro utilizza Internet alla ricerca di ulteriori informazioni sul cancro e la metà dei millennial si rivolge alla Rete lo stesso giorno in cui riceve la diagnosi di tumore: i social sono sempre più utilizzati come "anti-ansia", ma il 30% delle notizie sulle neoplasie pubblicate su queste piattaforme è falso. Sono alcuni dei dati emersi durante il corso di perfezionamento promosso dall’Università Politecnica delle Marche e dalla Clinica oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, che si è concluso ieri nel capoluogo marchigiano.

Obiettivo dell’iniziativa: formare medici, psicologi, pazienti, infermieri, manager delle aziende del farmaco a comunicare correttamente il cancro, la medicina e la salute. Il corso, che ha coinvolto clinici, docenti e giornalisti, è il primo del genere realizzato in Italia e l’Università Politecnica delle Marche organizzerà da aprile la seconda edizione.

In ateneo, nell’ambito di un convegno nazionale, si svolge la cerimonia di consegna degli attestati ai 18 professionisti che hanno superato la prima edizione del corso. L’evento ospita anche la prima edizione del premio nazionale ‘Comunicare il cancro, la medicina e la salute’. Per il 2023 sono premiati Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus; Sandra Balboni, presidente Loto OdV; Rossana Berardi, professore ordinario di Oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche e direttore della Clinica oncologica ospedali riuniti di Ancona; Mauro Boldrini, direttore comunicazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica); Raffaella Cesaroni (Sky Tv); Daniela Minerva (la Repubblica); Luigi Ripamonti (Corriere della Sera); Ilaria Piuzzi (AstraZeneca); Donatella Romani (Medicina e Informazione). La motivazione, per tutti i premiati, è di essersi particolarmente distinti nella comunicazione della medicina e della salute, con specifico riferimento alla lotta ai tumori.

"La corretta comunicazione non è un’opzione, ma un dovere - afferma Berardi - Quasi il 90% dei pazienti oncologici utilizza Internet alla ricerca di ulteriori informazioni sul cancro e il 49% dei millennial si rivolge alla Rete lo stesso giorno in cui riceve la diagnosi di tumore. Il 78% dei pazienti ritiene che Internet aumenti la capacità di assumere decisioni consapevoli e per il 71% rappresenta un aiuto anche nell’affrontare ansia e paura". Una metanalisi su più di 6mila pazienti ha infatti dimostrato che i social network costituiscono strumenti utili per controllare il disagio psichico che colpisce la maggioranza delle persone affette da cancro e per migliorarne la qualità di vita. "Ma almeno il 30% delle notizie sui tumori pubblicate nei social network è falso - avverte l’oncologa - e può causare pericolose conseguenze e indurre a posticipare o addirittura a non seguire terapie salvavita, a ricorrere a pericolosi metodi ‘fai da te’ o all’utilizzo di strumenti alternativi privi di validità scientifica".