Il bagno di casa al manager come regalo

Mazzette pagate in cambio di appalti pubblici ricevuti ma anche lavori gratuiti di cui avrebbe usufruito uno dei tre pubblici ufficiali finiti venerdì agli arresti domiciliari per l’inchiesta sulla corruzione e sul traffico illecito di rifiuti dei carabinieri forestali e guardia di finanza che hanno coinvolto la zona dello jesino. Il funzionario del servizio Tecnico e Patrimonio dell’Inrca di Ancona, Alessandro Gasparetti, anconetano, si sarebbe fatto fare un bagno gratis in casa dalla Nuova Edil System dei fratelli Danilo e Lory Gambini. Sui gravi indizi di colpevolezza la gip Sonia Piermartini non ha dubbi e nell’ordinanza spiega come il rapporto tra i Gambini e il funzionario non era di fiducia ma freddo tanto che lo inquadrano come "un balordo". In una intercettazione è lo stesso Danilo Gambini, mentre parla con un suo dipendete a dire "noi dovemo andà a fa a cambià un piatto doccia lì casa de sto b..., ce vole l’idraulico che je sistema sotto lo scarico, almeno ce lo levamo perché tanto questo me tampina tutti i giorni". Per la gip è Gasparetti che esplicitamente richiede l’esecuzione di lavori gratuiti nella propria abitazione nonché il versamento di denaro. Gambini nel confidarsi con un suo dipendente gli dice che avrebbe comunque dovuto dare una tangente a Gasparetti "me l’ha chiesto capisci". Prima di consegnargli i soldi però lo stesso Gambini voleva vedere quanto il funzionario si stava spendendo per lui. "Adè vedemo – dice Gambini intercettato – perché lù in base a quello, a come fa il conto, ragiono con lù quello che je devo dà". I fratelli Gambini si sarebbero resi subito conto che le richieste di denaro erano solo le prime se la Edil voleva continuare a lavorare per l’Inrca. Lory intercettata dice "tanto questo te vorrà sempre qualcò". Questa mattina inizieranno i primi interrogatori di garanzia per i cinque arrestati.