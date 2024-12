Il Balletto di Mosca porta 'Lo Schiaccianoci' al Teatro la Fenice di Senigallia

Si rinnova il tradizionale appuntamento natalizio con la danza al Teatro la Fenice di Senigallia. Domani sera (ore 21) sul palcoscenico salirà il Balletto di Mosca - Russian Classical Ballet, che interpreterà un vero e proprio classico del periodo festivo di fine anno, ‘Lo Schiaccianoci’, spettacolo inserito nella stagione promossa da Comune e Amat.

Questa edizione di uno dei balletti più conosciuti e amati in assoluto proposta del Balletto di Mosca, guidato dalla direzione artistica di Evgeniya Bespalova, è costruita sul libretto originale di Marius Petipa e Vasili Vainonen, a partire dalla fiaba di Hoffmann musicata da Cajkovskij e con le coreografie storiche dello stesso Petipa.

Durante la vigilia di Natale, agli inizi dell’Ottocento, il signor Stahlbaum, in Germania, allestisce una festa per i suoi amici e per i loro piccoli figli. Questi, in attesa dei regali e pieni di entusiasmo, stanno danzando quando arriva il signor Drosselmeyer, lo zio di Clara e Fritz, che porta regali a tutti i bambini, intrattenendoli con giochi di prestigio, nonostante all’inizio incuta paura ai bambini.

Alla sua nipote prediletta Clara regala uno schiaccianoci a forma di soldatino che Fritz, il fratello della bambina, rompe per dispetto. Ma Drosselmeyer lo ripara per la gioia della bambina. Arrivano alla festa anche gli altri parenti e amici che si uniscono ballando con gioia. Clara, stanca per le danze della serata, dopo che gli invitati si ritirano, si addormenta sul letto e inizia a sognare. È mezzanotte e tutto intorno a lei inizia a crescere: la sala, l’albero di Natale, i giocattoli e soprattutto una miriade di topi che cercano di rubarle lo schiaccianoci.

Clara tenta di cacciarli, quando lo Schiaccianoci si anima e partecipa alla battaglia con i soldatini di Fritz: alla fine rimangono lui e il Re Topo, che lo mette in difficoltà. Clara, per salvare il suo Schiaccianoci, prende la sua scarpetta e la lancia addosso al Re Topo, distraendolo; lo Schiaccianoci lo colpisce uccidendolo. Ed ecco che lo Schiaccianoci si trasforma in un Principe e Clara lo segue, entrando in una foresta innevata. Il primo atto si chiude con uno splendido valzer dei fiocchi di neve.

Biglietti disponibili al botteghino del teatro la Fenice (aperto giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17 alle 20 e nei giorni di spettacolo da due ore prima dell’inizio) e su vivaticket.com. Per informazioni: teatro La Fenice 0717930842 e 335 1776042 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30), www.feelsenigallia.it, e Amat (0712072439).