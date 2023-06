Il ballo dei debuttanti in Consiglio

Il ballo dei debuttanti. Lunedì pomeriggio sarà un ritorno al passato per quanto riguarda la sede scelta per la prima seduta consiliare, la vecchia sala di Palazzo del Popolo, ma Ancona avrà la possibilità di conoscere i nuovi consiglieri comunali. Alcune facce note, tra cui ben sei assessori che in passato hanno ricoperto quell’incarico, e tra la minoranza, compreso Francesco Rubini (Altra Idea di Città), alla sua terza legislatura nonostante la giovane età, che potrebbe avere la carica di vicepresidente. Le novità saranno soprattutto sui banchi della maggioranza e qui torna il concetto del ballo, o meglio del valzer dei posti. Con sei candidati consiglieri che passano in giunta (Battino, Andreoli, Caucci, Eliantonio, Latini e Zinni) automaticamente si liberano altrettanti posi in consiglio. Una serie di subentri che andranno a premiare Fabrizio Del Gobbo (incerto per incompatibilità, al suo posto a quel punto Fabiola Fava), Carla Mazzanti e Francesca Bonfigli. Al posto della Caucci entra in giunta la più giovane del consiglio, Giulia Fedele della lista Ancona Protagonista e infine Marina Taus per la Lega. Entra anche Francesco Andreani (Ripartiamo dai giovani). Nel corso della prima seduta di lunedì pomeriggio l’aula affronterà innanzitutto le condizioni di eleggibilità e compatibilità del sindaco e della giunta. A seguire l’elezione del presidente e del vicepresidente, il giuramento del sindaco e le sue comunicazioni sulla squadra di governo scelta. Infine l’unico tema ‘extra’, ossia una delibera per l’approvazione di un intervento per somma urgenza legato al crollo di un albero in via Fanti.