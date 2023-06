Il bancario "infedele" Raggira anziano malato e gli ruba i soldi dal conto Scoperto dai filmati

Si fidava ciecamente dell’addetto allo sportello così quando gli ha detto che il suo bancomat era scaduto ci ha creduto e glielo ha restituito. "Ne avrà uno nuovo - lo avrebbe rassicurato - intanto mi dia il pin di questo vecchio cosi lo eliminiamo".

Un sorriso sulle labbra e il gioco era fatto. Già cosi la cosa poteva insospettire ma non a lui, un 77 enne affetto da Alzheimer, con problemi di memoria e realtà. Alla lettera aveva seguito i consigli che il dipendente della banca, un 45enne della provincia dorica che lavorava in una filiale del centro, che fa parte di un gruppo di istituti di credito solido, dove ha il conto da anni, gli aveva dato. Il pin probabilmente aveva anche dovuto cercarlo ma con pazienza e tanta volontà aveva portato tutto in filiale per chiudere la pratica ritenuta in buona fede.

Solo dopo settimane è venuto a galla il raggiro che ha portato i carabinieri della stazione di Brecce Bianche a indagare sull’impiegato e sulla banca dove lavorava. I fatti risalgono a più di un mese fa ma solo ora sono emersi. Ai militari infatti si è rivolta la ex moglie dell’anziano che seppur non viveva più con l’ex marito aveva sempre mantenuto un occhio di riguardo anche per via della malattia che lo stava colpendo. La donna, controllando gli estratti conti, si era accorta che c’erano prelievi fissi di mille e più euro alla volta senza un giustificato motivo da parte dell’ex coniuge. Il 77 enne, già sofferente e gravato dalla malattia degenerativa, non era in grado di spiegare nulla su quegli ammanchi. Così la segnalazione ai carabinieri per far aprire una indagine e capire cosa era successo.

I militari sono partiti a fare accertamenti proprio dall’istituto di credito. Oltre ai prelievi infatti risultavano anche dei bonifici a favore di un cassiere della banca. Scoprire quello che era successo è stato poi semplice. I carabinieri hanno visionato le telecamere del sistema di videosorveglianza della filiale e hanno visto che era proprio il dipendente cassiere a fare i prelievi usando il bancomat e il pin dell’anziano correntista. Messo alle strette dai carabinieri ha collaborato per ricostruire l’intera vicenda.

Il dipendente avrebbe passato un brutto periodo della sua vita, con problemi economici gravi che lo hanno gettato nella disperazione. In questo clima sarebbe maturata l’idea di farsi dare il bancomat dal 77enne. In tutto gli ha sottratto 8mila euro tra prelievi e bonifici bancari. Con abilità era riuscito anche a entrare nell’home-banking del correntista facendo quindi operazioni anche online e comodamente da casa. Si sarebbe fatto dei versamenti sul proprio conto. I carabinieri, al termine dell’indagine, avevano chiesto anche una misura cautelare alla procura che però non è stata concessa.

Per il 45enne è scattata la denuncia a piede libero per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e accesso abusivo al sistema informatico. Informata la banca la direzione ha preso provvedimenti sull’impiegato che è stato allontanato dal suo posto di lavoro. La somma sottratta all’anziano è stata poi recuperata e restituita al 77enne che nemmeno si è reso conto nel raggiro in cui era finito. Adesso i familiari hanno preso per lui una badante che lo segue in casa.

Marina Verdenelli