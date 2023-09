Il bando "Dalla vigna alla tavola", 787mila euro per l’enogastronomia

Valorizzare il settore enogastronomico regionale con progetti di promozione "golosi", che vedono come protagonisti vino, prodotti agroalimentari di qualità, birre artigianali e agricole, menù tipici regionali. È l’obiettivo del bando "Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola", che destina 787mila euro per iniziative promosse con i fondi dell’annualità 2023. Le domande vanno presentate entro le 13 del 18 ottobre, per la via telematica.