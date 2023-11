"Il bando discrimina le donne: annullate il concorso"

"Il concorso per l’assunzione di due agenti di polizia locale va annullato: è discriminatorio nei confronti delle donne". A sostenerlo dall’opposizione i consiglieri comunali Danilo Silvi (Fdi) e Roberto Sorci (gruppo Sorci Fabriano c’è 30001) i quali hanno protocollato una mozione per chiedere l’annullamento o la rettifica del bando di concorso per l’assunzione di due istruttori di vigilanza destinati al comando di polizia locale. Il concorso pubblico, per esami, è stato bandito nei giorni scorsi dal Comune per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di due posti di cui uno riservato ai volontari delle forze armate. "Da un’attenta lettura del bando si evince un’anomalia – dichiarano Silvi e Sorci. - Tra i requisiti richiesti obbligatoriamente per parteciparvi è previsto il possesso, oltre alla patente B, anche di quella di tipo A (dal 1988 non più ricompresa nella B) che consente la guida delle moto con potenza superiore a 35kw. Tale particolare escluderebbe molti dal partecipare e rischia di essere discriminante in particolare verso le donne perché statisticamente (vedi Aci, e indagine di un noto sito di confronti di prezzi) è noto che le giovani donne prendono solo la patente di tipo A e quindi a oltre il 70 % delle donne sarebbe impedito di partecipare, questo fatto rende intollerabile questo requisito obbligatorio".

"Allo stato attuale – aggiungono - il Comune non ha in dotazione le moto per l’esercizio della loro attività. Le ultime moto possedute dal Comune di Fabriano (regalate da un noto imprenditore fabrianese purtroppo scomparso), sono state rottamate alcuni anni fa. E quindi – si legge nella mozione protocollata - l’inserimento di questo requisito come obbligatorio lo rende alquanto "anacronistico". Se un domani l’Amministrazione Comunale decidesse di dotare il corpo dei vigili urbani di moto, farà formare i dipendenti necessari, come è già avvenuto nel 20032004 per tre vigili. Trattandosi di un "nuovo strumento di lavoro" tutti i vigili, anche quelli in forza, avrebbero comunque necessità di formazione obbligatoria, non bastando il solo possesso della patente per il nuovo veicolo messo a disposizione. Non capiamo la ragione dell’inserimento di questo requisito "obbligatorio" all’interno del bando e lo riteniamo non corretto e soprattutto discriminatorio. Impegniamo la giunta - concludono i due consiglieri comunali - a ritirarlo per emetterne uno nuovo, oppure alla rettifica del bando stesso che tra l’altro prevede ‘la disponibilità incondizionata alla conduzione dei veicoli ed all’utilizzo delle attrezzature in dotazione del corpo di Polizia Locale e di Sicurezza del Comune di Fabriano’".