Il bando per la cultura. Ecco tutte le 36 associazioni che riceveranno i finanziamenti

Pubblicata la lista delle 36 associazioni culturali, divise per settore, che percepiranno il finanziamento da parte del Comune nell’ambito della stagione culturale 2025. Un provvedimento che, come ricordato dalla stessa assessora Marta Paraventi, andrebbe anticipato per avere risorse certe, con alcuni eventi che già si sono svolti e che andrebbero coperti finanziariamente. Sono proprio le copertura economiche il limite di questa delibera. Palazzo del Popolo investirà 280mila euro, ma di fatto ad oggi in cassa ci sono soltanto pochi spiccioli. Una parte dei fondi dovrà necessariamente essere messa a bilancio nella prossima variazione, da capire se votata e approvata nel consiglio del 24 aprile prossimo o nella prima seduta di maggio. Non è chiaro, infatti, se la ragioneria troverà subito tutti i 280mila euro o li metterà a bilancio nel successivo assestamento.

Intanto c’è la lista completa pubblicata dopo il lavoro svolto dalla Commissione, composta da Luigi Gallo (presidente), Roberta Tarini e Giuliana Pascucci. L’unica associazione che non ha mostrato i requisiti e dunque è stata estromessa dal bando delle manifestazioni d’interesse è il Centro Studi Oriente Occidente che ha raggiunto un risultato di poco superiore a 54 punti su 100 nell’area delle ‘Conferenze’. Nello stesso settore ce l’hanno fatta altre cinque associazioni: a ognuna di esse 10mila euro. La categoria principale, ‘Festival e Rassegne’, ha visto al massimo del punteggio, 100 su 100, il Festival Adriatico Mediterraneo, a cui andranno fino a 15mila euro come tutte le altre 36 associazioni, nonostante l’importanza dello storico appuntamento guidato da Giovanni Seneca. Bene anche il Festival della Storia (99,82), uno degli eventi di maggior qualità.

Ecco l’elenco degli ammessi secondo il punteggio partendo dal più alto: Adriatico Mediterraneo, Festival della Storia, Spazio Musica, Eclettica, Ventottozerosei, Arci, Forma Formante, Nie Wiem, Arci Hexperimenta, Vitamina C, Branchie, Luna Dance Center, Amici della Lirica ‘Franco Corelli, Cantieri Musicali Ancona, Il Nodo, Cgs Dorico, La Casa di Leo, Hunt Danza Contemporanea, Luna Academy, Admo Marche, Teatro Terra di Nessuno, Amici della Musica ‘Michielli’, Voci Nostre, Young Artists Promotion, Communia, Oratorio e Circolo Zona Musica, Società Filosofica Italiana, Molesti, Accademiadi Babele, Fromzero Eventi, Istituto Gramsci, Circolo Miguel Manara, Versante, Festival Sotto il Conero, Accademia Danze Ottocentesche.

"Si tratta di soggetti che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale volte all’organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura nei suoi diversi ambiti: festival, rassegne, conferenze e mostre. I progetti presentati prevedono, tra l’altro, il coinvolgimento del territorio, comunicazione e promozione, completezza e dettaglio, cofinanziamento, originalità, innovatività, multidisciplinarietà, accessibilità e inclusività" spiega una nota del Comune.