Il bandoneonista Héctor Ulises Passarella in concerto nella chiesa di San Marco di Jesi

Uno dei più grandi bandoneonisti e compositori di tango moderno a livello mondiale è atteso oggi (ore 18) nella chiesa di San Marco a Jesi. E’ Héctor Ulises Passarella, la cui tecnica inconfondibile ha conquistato il pubblico internazionale e grandi nomi come Luis Bacalov e Placido Domingo. Sotto la guida di René Marino Rivero, Passarella ha perfezionato tecniche avanzate di bandoneón, distinguendosi anche nell’esecuzione di repertori barocchi e contemporanei, mentre gli studi con Guido Santorsola hanno completato la sua formazione in composizione e direzione d’orchestra. La versatilità artistica di Passarella lo ha portato a lasciare un’impronta indelebile nel mondo delle colonne sonore. La collaborazione con Bacalov ha dato vita a musiche per film celebri, tra cui "Il Postino".