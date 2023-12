Il bar del Poggio decide di chiudere

"Ho sempre fatto la dipendente, sapevo che sarebbe stata dura mettersi in proprio ma non sarebbe stato impossibile se ci fossero stati aiuti. Purtroppo si girano tutti dall’altra parte coloro che dovrebbero aiutare, in primis le istituzioni". A parlare, mentre chiude per sempre il suo bar del Poggio, nella frazione di Poggio Cupro, è Barbara Bartoccio, 41 anni. Il taglio del nastro a maggio scorso, ma per lei la strada è stata tutta in salita. "Un anno fa quando valutavo di prendere il locale i monopoli di Stato mi avevano garantito che potevo richiedere il patentino per le sigarette e mi ero raccomandata perché senza sigarette, essendo zona di passaggio, non si va avanti. Dissero che bastava fare la perizia giurata, invece a maggio, 15 giorni prima di aprire, mi hanno detto che devo attendere 2 anni, ma già è tanto che ho tirato fino a dicembre". In ogni caso Barbara ci tiene a "ringraziare i clienti affezionati che hanno cercato di aiutarmi fino all’ultimo giorno cercando insieme una soluzione che purtroppo non siamo riusciti a trovare. Spero che qualcuno prenda il locale e lo trasformi in qualsiasi cosa, purché Poggio Cupro non muoia". Per lei l’anno non si chiude nel migliore dei modi: "Fino a marzo dovrò comunque pagare l’affitto. Spero di trovare presto lavoro".