Il barbiere Ceppini va in pensione dopo 50 anni di attività

Mezzo secolo di lavoro e un salone conosciuto dall’intero quartiere. Lo storico barbiere Clementino Ceppini, 73 anni, saluta la sua attività per dedicarsi alla famiglia e al tempo libero. Nella giornata di ieri ha infatti chiuso definitivamente le porte della sua bottega in compagnia dell’assessore Luca Ferrini e del consigliere Enrico Rossi. "Quella di Ceppini – commenta l’assessore – è una storia che riguarda tutti noi e che corrisponde alla crescita dei quartieri Borello e Oltresavio e di tutte le famiglie che vivono qui. Cultore dell’estetica, come egli stesso ama definirsi, il signor Clementino ha tagliato i capelli a intere generazioni. Ha iniziato a praticare quest’arte come apprendista nei saloni dei barbieri attivi in Romagna, soprattutto lungo la costa, a metà degli anni ’70. Dopo aver appreso le tecniche del mestiere ha avviato l’attività in piena autonomia a Borello, dove è rimasto fino al 2002, per poi avvicinarsi verso casa a San Mauro in Valle, dove ha esercitato fino ad oggi, terminando questo lungo viaggio professionale, durato quasi mezzo secolo. Per il servizio reso alla nostra città, per la passione impiegata e per aver accolto i propri clienti con grande cura, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale ringrazio Ceppini augurandogli una buona pensione, oltre che un meritato riposo".

Conosciuto non solo a Cesena, nel suo salone si sono recati cesenati, ma anche clienti arriviti appositamente da altre città emiliano-romagnole. Nel corso degli anni, si è sempre aggiornato, frequentando vari corsi nelle principali città italiane. "Questa professione – spiega Ceppini – è come la moda: occorre aggiornarsi di continuo per conservare i propri clienti. Dopo anni di instancabile lavoro ho deciso di chiudere bottega. Una decisione maturata nel tempo e che ho finalmente preso con serenità con l’arrivo del nuovo anno. Chi decide oggi di intraprendere questa professione deve impegnarsi. Prima di tutto è una vocazione".