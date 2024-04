Il barbiere degli "ultimi": tagli gratis e beneficenza

Donare una Pasqua diversa ai poveri e ai senzatetto, ma anche ai bambini ospedalizzati del Salesi: con questo scopo un barbiere del centro storico di Ancona ha organizzato un’iniziativa benefica, tramite la vendita di calendari della Misericordia, il cui ricavato è stato e sarà devoluto per i due obiettivi. Sono diverse le persone che hanno collaborato alla sua missione e che hanno lavorato per la vendita dei calendari e la conseguente raccolta di denaro, da suor Settimia della Mensa del povero della Caritas diocesana, a Stefano Caporelli dell’Accademia Pugilistica Dorica alla Misericordia di Torrette di Ancona, che non solo ha stampato i calendari ma ha anche ospitato la prima parte dell’iniziativa che s’è svolta la mattina di Pasqua, quando poveri e senzatetto sono stati accolti nella sede per una colazione pasquale a base di colomba e per un taglio gratis di capelli, un gesto di carità e di solidarietà di cui hanno beneficiato i più bisognosi. La restante parte del ricavato andrà devoluta nell’acquisto di giochi per i bambini del Salesi e l’operazione verrà messa in piedi nei prossimi giorni, visto che, come specificano gli organizzatori, per poter effettuare questo tipo di donazioni bisogna seguire una specifica procedura di autorizzazione, procedura che richiede tempo ma che non scoraggia chi si è attivato in prima persona per questa iniziativa: "Ringrazio tutte le persone che hanno collaborato a questa raccolta e che hanno acquistato i calendari con un’offerta spontanea, come l’Accademia Pugilistica, la Misericordia e l’Anas (Associazione nazionale Azione sociale) regionale – spiega il barbiere del centro storico –. Non è la prima volta che insieme organizziamo questo tipo di iniziative benefiche, sempre in occasione delle festività, e lo faremo ancora. Il mio nome? Non importa, l’importante è che il Signore veda quello che facciamo".

g.p.