Il barbiere dei mendicanti Taglia i capelli ai poveri

di Marina Verdenelli

Apre il suo negozio, nel giorno di Ferragosto, per tagliare i capelli gratis ai poveri della città. Lo ha fatto un parrucchiere che ha la sua attività in centro. Il 15 di agosto ha voluto donare un sorriso e una gioia a chi, in un giorno di festa, si sarebbe ritrovato da solo come il resto dei giorni dell’anno. Un parrucchiere che vuole rimanere anonimo perché "non l’ho fatto per farmi pubblicità ma per le persone che non hanno niente, per fare del bene non c’è bisogno di metterci un nome e una faccia, lo si fa e basta". L’idea gli venuta tempo fa e per metterla in pratica è stato sostenuto da suor Settimina della mensa del povero e da Patrizia Guerra, mamma coraggio, che hanno sparso la voce per far arrivare il messaggio ai senzatetto. Alla mensa del povero è stato messo un avviso con scritto il luogo dove chi aveva bisogno poteva usufruire di un taglio di capelli gratuito. Il parrucchiere martedì mattina è uscito da casa e ha raggiunto il suo negozio che, visto il giorno festivo, sarebbe stato chiuso. Arrivato nel suo salone ha aperto e già c’erano i primi clienti ad aspettarlo. "E’ bellissimo donare qualcosa – spiega – vengo da un periodo difficile e solitudine, dove ho capito quanto i giorni di festa e di felicità possono diventate tristezza per chi invece non può godere di tutto quello. Per questo ho pensato, nelle mie possibilità, di regalare un momento di gioia a chi purtroppo la vita non sorride. Ringrazio Gesù se sono riuscito a portare a termine questo progetto". La giornata di taglio gratuito è riuscita. Si sono presentati in 15 per sistemare la propria capigliatura, uscendo contenti e con il sorriso in faccia. Un momento tutto per loro, per vedersi in ordine e dimenticare per un attimo la situazione economica difficile che stanno passando. Le 15 persone che si sono tagliate i capelli sono senzatetto ma anche persone che una casa la hanno ma non hanno i soldi per poter pensare anche ad andare dal parrucchiere. Sono anche padri di famiglia che si appoggiano alla mensa del povero perché hanno perso il lavoro e non trovano una nuova occupazione. Persone con una loro dignità che vogliono rimettersi in carreggiata.