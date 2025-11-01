Il Barocco da Bach fino a Napoli. Le note di Ceranto e Dzeganovskyi

Ancora un altro cartellone concertistico, originale e distintivo, proposto del Sistema regionale del Barocco Musicale, che unisce e fonde in modo organico sforzi e identità artistiche delle sue varie sedi operative. Dopo Ancona, Montecarotto, Ostra e Jesi, è la volta di Serra San Quirico, dove il ‘Violino Barocco Festival’ propone tre concerti in quel vero gioiello che è la Chiesa di Santa Lucia.

Si inizia oggi (ore 17.30) con il vincitore del Concorso internazionale di Violino barocco ‘Tartini’ 2025, l’artista ucraino Artem Dzeganovskyi, che presenterà una serata virtuosistica a violino solo dal titolo ‘In SoliTudine’, con brani di Bach, Telemann, Biber e Khandoshkin.

Segue, domani alla stessa ora, l’esibizione del duo violinistico formato da Giuseppe Grieco, anch’egli vincitore di concorsi internazionali, e da Egidio Mastrominico, entrambi di scuola napoletana. Il ricco programma, intitolato ’Da Napoli all’Europa’, propone composizioni di Leclair, Telemann, Barbella e Cauciello.

Chiude il cartellone, domenica 9, ’Verso il sole di Corelli’, raffinato percorso seicentesco attraverso l’arte di vari autori italiani, che porta ad Arcangelo Corelli: interpreti due artisti brasiliani, i fratelli Gilberto Ceranto al violino e Giovana Ceranto all’organo seicentesco.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: info@fondazionelanari.