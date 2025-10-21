Il Barocco sale in cattedra e sul palco

Nasce una sinergia tra i Festival ‘Ancona Barocca’ e ‘Jesi Barocca’, che nei prossimi giorni proporranno numerosi appuntamenti. Il tutto sotto l’egida produttiva del ‘Festival Barocco delle Marche’, cartellone concertistico del ‘Sistema Regionale del Barocco Musicale’.

Si inizia nel capoluogo domani (ore 17.30) nella sala convegni del Museo Archeologico con il convegno ‘La Musica negli Archivi e nelle Biblioteche delle Marche’, che avrà come relatori Gabriele Moroni e Paola Ciarlantini, musicologi specialisti e docenti in vari Conservatori e Atenei italiani. Sarà una coinvolgente ricognizione, con molte immagini di materiale antico, del ricchissimo patrimonio musicale custodito in decine di Fondi presso archivi e biblioteche nella regione, compiuta nel corso di molti anni dall’Associazione Marchigiana per la Ricerca e Valorizzazione delle Fonti Musicali.

Giovedì (ore 17.30) il Palazzo della Signoria di Jesi ospita un importante convegno a più voci, ‘Da Pergolesi a Bini: compositori violinisti marchigiani del ‘700’, che vedrà intervenire Letizia Tombesi, responsabile della Biblioteca Planettiana; Federico Guglielmo, virtuoso internazionale del violino e Direttore principale dell’Orchestra Barocca delle Marche; Gianni Gualdoni, Direttore del Sistema Regionale; Luca Moretti, musicista e titolare dell’omonimo Archivio Musicale, che mette a disposizione decine di documenti originali dell’epoca, cuore della rarissima mostra che si inaugura alla Biblioteca Planettiana proprio giovedì (ore 18.30) al termine del convegno.

Il titolo è ‘Le Carte della Musica. La Didattica violinistica nel secolo XVIII’ Sono esposti oltre 50 documenti originali del ‘600 e ‘700, che proiettano il visitatore sulla scena violinistica internazionale del tempo: grandi maestri, scuole, trattati, composizioni, metodi di studio.

Frutto della sinergia è l’importante concerto ‘Pergolesi e gli altri’, con l’Orchestra Barocca delle Marche e il violino solista e concertatore Federico Guglielmo, vera stella internazionale. Musiche di un Anonimo dal Fondo Planettiano, di Pergolesi, Bini e compositori violinisti marchigiani del ‘700. Il concerto sarà ad Ancona sabato (ore 17.30, ingresso libero) alla Chiesa del Gesù e domenica (stessa ora, ingresso 10 euro comprendente un brindisi) all’Hotel Federico II di Jesi.

In entrambi i casi prenotazione d’obbligo a info@fondazionelanari.it. Chi si è già prenotato per Ancona ma prevede di non riuscire più a venire si raccomanda di segnalarlo al 3388388746.