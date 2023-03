"Il basket fa parte della mia vita Importante rispettare gli avversari"

Marco Giacomini è il capitano della "Goldengas", la squadra di basket di Senigallia. Lo abbiamo incontrato al Palazzetto dello Sport.

Marco Giacomini, quando è nato il tuo amore per il basket?

"Il mio amore per il basket è nato quando ero piccolissimo, ero il terzo di tre figli maschi. Mia madre portava i più grandi agli allenamenti, io avevo solo quattro anni ma mi lasciava in palestra con i miei fratelli e poi passava a riprenderci tutti insieme. Dato che ero lì ne approfittavo per allenarmi e alla fine facevo due-tre allenamenti di fila".

Sei anche laureato in ingegneria: come hai fatto a gestire studio, basket e lavoro?

"Siccome sono tutte cose che mi appassionano, le ho vissute più come un piacere che come un obbligo e quindi sono riuscito a coltivarle senza sforzo, sacrificando magari altri impegni perché sapevo che il sacrificio era per creare le basi del mio futuro".

Com’è stata la tua prima partita?

"Alla mia prima partita pensavo di non essere all’altezza dei miei compagni di squadra; ma in ogni partita ho messo sempre tutta la grinta e la passione che fanno parte di me. E questo mi è servito a raggiungere degli ottimi risultati".

Cosa provi dopo una vittoria e dopo una sconfitta?

"Dopo una vittoria mi sento realizzato, perché abbiamo raggiunto l’obbiettivo. Però l’euforia dura poco e subito dopo si pensa alla prossima partita. Quando invece si perde, cerco di capire cosa ho sbagliato e come posso migliorare".

"Un aneddoto della tua carriera?

"Un aneddoto, non bellissimo ma significativo per me. Mi ricordo uno dei miei primi allenamenti qui a Senigallia, difendevo Paparella, un bravissimo giocatore argentino molto più grande di me. Durante una partita per riuscire a rubargli la palla, gli davo scorrettamente delle gran botte sulle braccia. A un certo punto lo vedo molto arrabbiato, mi ha afferrato per le spalle e mi ha lanciato contro le transenne. Da quel giorno, ho capito che in campo bisogna avere rispetto per gli avversari".

In una battuta: cos’è la pallacanestro per te?

"Fa parte di me e della mia vita, se un giorno non vado ad allenarmi sento che mi manca qualcosa; è un pezzo della mia vita che fin da piccolo mi porto dietro. E quindi per me giocare a basket è pura gioia".

Sofia Oukass

e Carlo Federiconi II D