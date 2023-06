Il "battesimo" di Silvetti "Ora San Ciriaco mi illumini nel mio cammino da sindaco Sento questa responsabilità"

di Pierfrancesco Curzi

La parabola di San Ciriaco: dalla precedente sindaca Valeria Mancinelli al nuovo primo cittadino, Daniele Silvetti. La prima, ai tempi del Covid ‘minacciava’ chi non rispettava le regole della pandemia di far intervenire il santo patrono della città, il secondo ieri lo ha invocato per altro: "Spero che San Ciriaco mi illumini e mi guidi nel mio cammino da sindaco di Ancona". Il momento più alto del primo consiglio comunale della nuova legislatura è stato sicuramente il giuramento del nuovo sindaco che poi ha indossato la fascia, prima di passare agli ultimi due argomenti del consiglio: la nomina della Commissione elettorale (Maria Grazia De Angelis e Giulia Fedele per la maggioranza e Massimo Mandarano per l’opposizione) e una delibera urgente per alcuni alberi pericolosi potati in via Fanti un mese fa.

Delle quattro ore della durata del primo consiglio dell’era Silvetti resterà il ricordo di una data epocale, con i banchi della maggioranza della vecchia sala di Palazzo del Popolo per la prima volta occupati dal centrodestra. Alle 14,57 il primo appello del nuovo corso, la chiusura dopo le 18. In mezzo le malcelate emozioni dei nuovi consiglieri e soprattutto degli assessori a cui spetta un compito assai gravoso. Massimo Mandarano che ha confuso Simone Pizzi con Simone Pelosi (ex presidente del consiglio Dem), Vincenzo Rossi che non ricordava il nome del vicepresidente Rubini e poi baci, abbracci, interviste. Tutto davanti a una platea mai vista per una seduta consiliare nella storia recente.

Nel suo breve intervento Daniele Silvetti, su di lui gli occhi dolci della moglie Manola e delle figlie presenti al battesimo politico, ha chiesto lealtà e collaborazione alla minoranza e, indirettamente, a chi ha ricoperto un incarico di governo della città fino a pochi mesi fa, Ida Simonella, proprio la sua avversaria nella corsa verso Palazzo del Popolo: "L’opposizione sia critica, ma costruttiva – ha detto Silvetti – mi aspetto confronti e scontri, ma spero che restino nelle regole civili. Io, dal canto mio, ce la metterò tutta perché credo nella centralità del consiglio comunale, da me frequentato fino a 17 anni fa. Sono pienamente consapevole della responsabilità, la più grande nella vita oltre a essere padre e marito". E ancora: "In aula quest’oggi – ha sottolineato sull’elezione praticamente unanime sia del presidente dell’Assemblea Simone Pizzi, espressione della maggioranza, sia del vice Francesco Rubini, dell’opposizione – credo sia arrivato un segnale forte e cioè che nei momenti alti, nel momento di scegliere le massime espressioni di quest’aula si sia raggiunto non solo un accordo ma un futuro intendimento. Questo ci dà forza ed è un segnale di coesione all’esterno".

Silvetti ha chiesto aiuto a Ida Simonella a cui però le parole del sindaco sui progetti del Pnrr portati a casa dalla sua giunta non sono piaciute: "I fondi sono insufficienti? Ci ha pensato il suo assessore Eliantonio a smentirlo – ha detto ieri la Simonella – parlando di fondi di portata epocale per la città. Proprio sul tema del Pnrr vigileremo affinché quei 80 milioni di euro vengano calati a terra dalla nuova giunta. Ci misureremo sui fatti, faremo una opposizione attenta, responsabile e costruttiva, attenta ai valori e ai diritti civili. La raccolta di firme per una proposta di legge legata all’aborto fatta da una consigliera di destra (la De Angelis, ndr) ci preoccupa molto in tal senso". In platea anche il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Carlo Ciccioli, artefice del ribaltone della scorsa settimana: "Proprio una bella giunta e un ottimo consiglio comunale" ha commentato sardonico.