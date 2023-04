Il beffato dei dehors "Sono l’unico a non poter mettere tavolini fuori Così è un paradosso"

di Pierfrancesco Curzi

Il regolamento comunale sui dehors fa figli e figliastri. L’applicazione delle nuove regole, originariamente fissate per il prossimo mese di giugno e poi sembra posticipate a gennaio 2024, sembra davvero fatta per colpire qualcuno e salvaguardare altri. A pagarne le spese, ad esempio, sarà il "Mazzini 62", la rosticceria e fast food di recente premiato da Tripadvisor come uno dei locali più apprezzati dalla cittadinanza anconetana e dai visitatori. Il piano, infatti, prevede che tutti gli operatori commerciali potranno utilizzare i tavolini all’aperto lungo corso Mazzini e nelle viuzze laterali, meno che il titolare del "Mazzini 62", Ismael Zmnako Fadhil, commerciante di origini curdo-irachene, ma ad Ancona da tanti anni. Per una motivazione davvero capziosa, il "Mazzini 62" non può avere tavoli all’esterno, mentre le attività dirimpettaie, un negozio di pasta fresca e uno di abbigliamento, paradossalmente sì. O meglio, gli uffici del Comune hanno proposto due soluzioni al titolare del locale specializzato in pita: "Mi hanno detto che se voglio posso mettere i tavolini nel vicolo Buoncompagno, dove c’è la Mensa del Povero, oppure in corso Garibaldi, ma non fuori dal mio esercizio. Capisce che per me non è facile accettare queste alternative, per una serie di evidenti motivazioni" conferma Zmnako Fadhil.

Le regole sui dehors fanno davvero irritare se analizzate. Tutto è nato dal caos degli anni scorsi, con gli scontri tra Soprintendenza dei Beni Architettonici delle Marche, Comune e operatori commerciali per il nodo della salvaguardia dei monumenti. In particolare la Fontana delle 13 Cannelle. Alla fine hanno pagato tutti, ora il Comune, assieme alla controparte, pare aver sanato i problemi consentendo a tutti di esporre decine di tavolini davanti alla Fontana del Calamo.

Ora però a pagare il dazio più pesante è una piccola attività che dalle 13 Cannelle dista almeno duecento metri: "Per me tenere qualche tavolino o banchetto qui fuori è fondamentale – aggiunge il titolare di Mazzini 62 – non voglio usare tutto lo spazio, vorrei soltanto poter lavorare come fanno gli altri. Negli ultimi mesi ho cercato di risolvere il problema, ma negli uffici preposti ho trovato un muro insormontabile davanti. Sembra che non si possa fare nulla. Non mi resta che mettermi in cerca di un altro spazio, ma non è facile e soprattutto dove sto ora è ideale per la mia dimensione. È veramente paradossale che la pasta fresca e il negozio di vestiti possano potenzialmente mettere i tavolini davanti alle loro attività, senza ovviamente averne bisogno, e io invece tra pochi mesi sarò costretto a toglierli. Insomma, mi sembra una situazione davvero paradossale. Spero che si possa trovare una soluzione".