Il Belvedere intitolato a monsignor Giussani in via Panoramica

Oggi in occasione del centenario della nascita, in via Panoramica, verrà inaugurato il Belvedere monsignor Luigi Giussani alla presenza, tra gli altri, del presidente del consiglio comunale, Tommaso Sanna. Ancona è stata la città che, nel maggio del 2022, ha iniziato le celebrazioni per don Giussani, in un indimenticabile concerto al teatro le Muse con la Form. Ma che c’entra Giussani con Ancona? Non si tratta di un momento dedicato alla pur numerosa famiglia di ciellini anconetani, di un occhio che la sindaca e i suoi assessori hanno buttato verso un certo settore religioso per accaparrarsi delle simpatie. Per comprendere l’attenzione del Comune alla figura del prete, occorre andare a dei veri e propri incontri. Incontri di umanità intensa e vera. Nel 2016 all’università si organizzò una tavola rotonda sul libro del successore di Giussani, Julian Carron. All’incontro intervenne il sindaco Mancinelli. Aveva letto don Giussani e Carron. Disse che quei preti esprimevano un cristianesimo che non si predica, ma si pratica. La sindaca rimase quella sera a cena insieme a Carron e ai suoi amici, continuando il discorso a tavola. Sempre in quel periodo, l’assessore Foresi si è imbattuto in decine di volontari che avevano fondato un centro di aiuto allo studio gratuito, a tu per tu, per ragazzi che non potevano permettersi di pagare ripetizioni. Il sindaco e Foresi, cogliendo l’importanza di quell’opera, hanno messo a disposizione i locali della seconda circoscrizione di Ancona. Ecco, ogni nome fatto nasconde dei rapporti nati col Comune e gli assessori, da Marasca alla Capogrossi, da Foresi alla Simonella. Queste collaborazioni nascono tutte da quell’accorgersi che in quei gruppi di gente che seguono Giussani si nasconde altro. Questo è Giussani per Ancona. Un contributo alla nostra città, all’educazione di un popolo sul senso della propria vita. Queste opere vive, come il belvedere intitolato a Giussani. Tale contributo non ha prezzo. È più di tutto quello che si può fare pragmaticamente, è la riscoperta della nostra dimensione di desiderio e di voglia di vivere. Ciò che ci permette, di fronte a ogni circostanza, sempre di ricominciare e ripartire.

Nicola Campagnoli (Docente Classico ‘Rinaldini’)