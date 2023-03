Il bestiario dei monumenti "feriti" Caldaia sui resti medievali e vandalismi

Ci sono molti modi per deturpare un monumento, un’opera d’arte, un palazzo, una chiesa. Uno di questi è lo sfregio voluto, l’atto vandalico, magari persino inconsapevole (per eccesso di stupidità). Tipico esempio sono le scritte lasciate dagli aspiranti ‘writer’, termine inglese dietro il quale spesso si cela la più espressiva parola italiana ‘idiota’. Altre volte è l’abbandono, l’incuria, a far precipitare nel degrado un luogo o un ‘oggetto’. Ancora più grave, da un certo punto di vista, è quando l’esito nefasto è frutto di una decisione in qualche modo ponderata (si presume), come è il caso del palo innalzato vicino all’Arco clementino.

Nel centro cittadino, in ogni caso, parlando di obbrobri non mancano esempi di tutte le categorie. Si potrebbe partire dall’Arco Capoleoni, preziosa testimonianza medievale che si trova a metà tra il Porto antico propriamente detto e i resti del Porto traianeo. E’ una battaglia che il Resto del Carlino ha combattuto per anni. Purtroppo invano, a quanto pare. L’arco è sempre nelle stesse condizioni, con la caldaia dell’Istituto nautico quasi ‘attaccata’. A deturpare la visuale ci sono anche le macchine che abitualmente lo circondano. Sotto, poi, non mancano mai pietre, pietrisco ed erbacce. Ma in tema di archi e visuali deturpate non si può che tornare al Porto antico, dove il monumento dedicato a Traiano può essere sì fotografato in tutta la sua immacolata bellezza, ma evitando inquadrature dal basso. Perché in questo caso nella foto comparirebbero decine di biciclette, diversi scooter e, da qualche tempo, anche alcuni monopattini elettrici, la nuova calamità dei centri urbani (chiedere a romani e milanesi). Le biciclette sono appoggiate ovunque, persino sui cannoni... E’ una totale anarchia.

Più o meno quella che regna sovrana nella zona della ‘Mater amabilis’ di Valeriano Trubbiani, in piazza Pertini. Sì, i rinoceronti, insomma. Chiunque abbia una bomboletta di vernice spray può venire qui e fare quel che più gli aggrada, soprattutto scarabocchiare le pareti dei muri, e persino dei paletti, con scritte e disegni (?). Dall’odore acre che si sente dietro la scultura si intuisce che la zona è utilizzata anche come vespasiano a cielo aperto. La manutenzione non è proprio impeccabile, visto che la base della scultura è sempre piena di erbacce e rifiuti. Il grande artista, anconetano di adozione, non è più in vita, e questo gli evita di vedere questo triste spettacolo.

In un’altra piazza (Cavour) altri scarabocchi infestano i muri ai lati dell’ingresso della casa dove nacque e visse un altro grande artista, Gino De Dominicis. Altro giro altra piazza. Tornando al Vanvitelli, in piazza Stracca c’è la sua Chiesa del Gesù. Da tempo immemorabile i turisti che salgono lungo via Pizzecolli ne scorgono il profilo della facciata insieme a un portone di legno semi distrutto (con erbacce incluse), una fila di cassonetti e un paio di scooter, così, tanto per gradire. Dettagli? No, se si vuole diventare finalmente una ‘vera’ città turistica.

Raimondo Montesi