Il Bianconatale fa boom di visitatori e turisti "Oggi venire ad Ancona è diventata abitudine"

di Nicolò Moricci

Natale 2022, Ancona fa il botto. Nei giorni appena trascorsi – e in particolare nel weekend di Natale – la città è stata letteralmente presa d’assalto. Non solo dai cittadini, ma anche da turisti e visitatori. Certo, addobbi, mercatino natalizio e bosco degli elfi hanno giocato a favore, ma sono stati pure musei e pinacoteche ad attirare gente. E se il freddo della pista di ghiaccio faceva volare i pattini alla perfezione, la vista mozzafiato della ruota panoramica incorniciava alla perfezione momenti di gioia: "Tra il 25 e il 26, abbiamo recuperato gli incassi dei giorni precedenti, quando era brutto tempo – spiega Manuel Rambelli, della Sky Wheel – La ruota è diventata appuntamento fisso per Ancona, la città risponde bene".

Davanti alle casse, una lunga fila di clienti: "Possono salire fino a un massimo di 127 persone e avere la fila è positivo. E poi in questi giorni c’era un sole pazzesco". Già, il sole: le temperature miti hanno fatto storcere il naso a Vincenzo Greco, gestore della pista sul ghiaccio: "Nel 2021, il 25 e il 26 c’era pioggia, quindi bene così. Però, i conti si fanno alla fine, quando arriverà la bolletta Enel. Noi lavoriamo col freddo, 17-18° gradi per noi sono già un problema e quindi abbiamo alzato i motori. E questo, chiaramente, avrà una ripercussione sui costi energetici". Il 26, il Passetto è stato gettonatissimo: c’era chi veniva dall’Argentina, chi dalla Germania o da paesi anglofoni: "Ormai, venire almeno una volta al Natale di Ancona è un’abitudine – commenta Paolo Marasca, assessore comunale alla cultura e al turismo – È la conferma che la scommessa fatta sul Natale dorico è stata vinta. Vi ricordate il Natale di qualche anno fa? – riflette Marasca – La nostra era una città in sordina e invece ora abbiamo puntato sul centro e su tanti altri quartieri. L’idea del mercatino è vincente e le mostre diversificano il pubblico. La gente arriva per il mercatino e magari rimane ammaliata dal centro storico, dai musei o dalla pinacoteca". A proposito di pinacoteca: la mostra attuale (visitabile fino a metà gennaio) "ha richiamato 10mila visitatori (il 65% è di fuori)".

Nelle scorse settimane, il Carlino aveva ospitato l’appello di due commercianti di piazza Cavour, che lamentavano la carenza di bagni pubblici. L’assessore risponde così: "Al di là della mancanza (o meno) dei servizi igienici, è chiaro che se la città prima attirava 10 e oggi attira mille, beh, i servizi vanno fatti crescere proporzionalmente. Non è semplice, bisogna lavorare assieme, perché la crescita – come i problemi – vanno gestiti in modo corale". E ancora: è vero – come riferivano alcuni commercianti di via degli Orefici – che piazza del Papa sia "una piazza ostaggio di bar chiusi alla mattina"? "Bisogna contemperare le esigenze di tutti – ribatte il numero 1 della cultura – Quella è una piazza molto vissuta il pomeriggio, ma comincia ad essere frequentata anche da chi è solo di passaggio. Quindi, aumenteranno le richieste di iniziative lì".

Nel tempo, la città si è ritagliata un calendario di eventi, dal ‘Choco Marche’ all’’In bocca al Luppolo’: "Stiamo ragionando su grandi iniziative in centro, che prima – per ragioni covid – erano confinate alla Mole Vanvitelliana. Penso, ad esempio, ai Subsonica". Torniamo sul covid: dal 2019, gli esercenti di corso Amendola sono orfani della Notte bianca che – a detta loro – "portava tanti introiti". "Corso Amendola è un gioiello, lavoriamo di nuovo insieme, facciamo tavoli, incontriamoci, ma dal 2019 sono in vigore protocolli di sicurezza che rendono più impegnativa l’organizzazione di queste attività".