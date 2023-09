Il bidone della spazzatura è colmo, ma nessuno va a svuotarlo

Bidone da passeggio colmo: in via Isonzo, residenti infuriati. È questa (foto) lo stato in cui versa un bidone della spazzatura, di quelli piccoli, da passeggio per così dire, in via Isonzo, all’altezza dei civici 124126. Siamo nel cuore del quartiere Adriatico, a due passi dal Passetto, sopra il viale della Vittoria, in linea d’aria. Il signor Claudio fa sapere che "la situazione è così da giorni. La gente incivile continua a conferire (in maniera poco consona) i rifiuti all’interno del cestino, pur essendo pieno". Se i netturbini passano? "Sì, li vedo spesso al mattino, ma non si fermano a cambiare la busta nera del cestello alla fermata del bus. Di conseguenza, le bustine maleodoranti contenti deiezioni canine e resti di cibo strabordano e danno cattivo odore. È un brutto spettacolo per questa strada, tra l’altro molto trafficata". Lì vicino, c’è infatti un laboratorio di pasticceria, oltreché due officine e una scuola di yoga. A pochi passi da là, saranno 50 metri, ecco una discarica improvvisata con mobiletti di legno (anch’essi mal conferiti), senza alcuna indicazione per AnconAmbiente (l’azienda di nettezza urbana, ndr). "Eppure, c’è l’apposito servizio gratuito per mettersi d’accordo e smaltire i rifiuti ingombranti", fa Matteo Raimondi, che abita là.