Il big match di giornata è tra Real Cameranese e Filottranese: in palio la vetta

Real Cameranese-Filottranese. Terza contro prima, è la sfida dell’ultima di andata nel girone B di Prima Categoria. Due punti le separano. Nel mezzo un Sassoferrato Genga che sogna la vetta, ma dovrà tornare con i tre punti dal campo della Sampaolese e sperare in un passo falso della capolista. Al terzo posto, con la Real Cameranese, la Castelleonese impegnata a Marzocca. Nel girone C la Passatempese in casa col Montecassiano.

Prima Categoria, quindicesima giornata. Girone B. Oggi: Labor-Borghetto, Montemarciano-Castelbellino, Olimpia Marzocca-Castelleonese, Pietralacroce-Borgo Minonna, Real Cameranese-Filottranese, Sampaolese-Sassoferrato Genga, Senigallia-Chiaravalle, Staffolo-Falconarese. Classifica: Filottranese 28; Sassoferrato Genga 27; Real Cameranese e Castelleonese 26; Montemarciano 24; Castelbellino 21; Borgo Minonna, Borghetto, Olimpia Marzocca e Pietralacroce 20; Sampaolese 16; Staffolo e Labor 15; Falconarese 13; Chiaravalle 8; Senigallia 6. Girone. Oggi: Camerino-Montemilone Pollenza, Elite Tolentino-Caldarolla, Esanatoglia-Urbis Salvia, Montecosaro-Vigor Montecosaro, Passatempese-Montecassiano, Portorecanati-Castelraimondo, S. Claudio-Cingolana, Settempeda-Pinturetta. Classifica: Vigor Montecosaro 30; Settempeda e S. Claudio 25; Porto Recanati e Montecassiano 23; Castelraimondo 22; Passatempese 20; Montecosaro 19; Caldarola 18; Elite Tolentino e Camerino 16; Urbis Salvia 14; Pinturetta e Cingolana 13; Esanatoglia e Montemilone 11.