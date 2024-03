Il big match è della Pieralisi. Arriva il secondo posto

2

JESI

3

PARZIALI: 21-25, 25-22, 19-25, 30-28, 15-17

E. ANGELINI : Calisesi (L1), Fabbri 4, Morolli 1, Besteghi 1, Molari n.e., Vecchi 19, Pinali 10, Bellini, Guardigli 1, Benazzi 31, Conficoni 1, Caniato 4, Tamborrino (L2). All. Lucchi.

PIERALISI JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 17, Peretti 7, Castellucci 19, Marcelli n.e., Miecchi n.e., Pomili 14, Milletti 9, Moretto 24. All. Sabbatini.

ARBITRI: Grasso e Forte.

"Romagna mia" per la Pieralisi che sbanca anche Cesena dopo una battaglia durata oltre due ore e mezzo.

E non poteva essere altrimenti in un match che valeva per il secondo posto solitario del girone D della B1 femminile. Due punti conquistati dalla formazione di Sabbatini al tiebreak dopo che Jesi scappa per due volte in vantaggio nel conto dei parziali.

Le marchigiane si aggiudicano il primo e terzo parziale grazie a servizio e muro nel primo uniti all’attacco nel terzo set. La Pieralisi nella quarta frazione non riesce a chiudere nonostante vari match ball a disposizione e così la partita si trascina al quinto set dove le emozioni non mancano: capitan Peretti mette a terra il pallone decisivo ai vantaggi.

E il post social di coach Sabbatini nel day after della vittoria delle sue ragazze in terra di Romagna racconta di "Emozioni infinite!!!".

Per una stagione che fa sognare gli appassionati di volley jesini anche se il primo posto dista sei punti. Martedì poi la formazione della Pieralisi ha avuto un piacevole incontro con l’azzurra Linda Rossi, campionessa mondiale ed europea di pattinaggio a rotelle e su ghiaccio, con il racconto di esperienze reciproche tra la pattinatrice senigalliese e le pallavoliste di Jesi.