Il bilancio della Capitaneria. Raffica di controlli in mare tra sequestri e sanzioni

Un pesce del Senegal fatto passare per una cernia, 14 tonnellate di prodotto ittico irregolare sequestrato e sottratto al consumo umano e la moto d’acqua impegnata per la prima volta nell’attività di vigilanza della zona della Riviera del Conero.

È tempo di bilanci per la Guardia Costiera che traccia dunque l’andamento dell’attività svolta nel corso del 2023 a tutela della risorsa ittica ed al contrasto della pesca illegale con uno sguardo alla salvaguardia dell’ambiente.

Nel corso dell’anno appena trascorso, sono stati ben 4mila i controlli effettuati, 60 attrezzi da pesca irregolari e 150 multe elevate e staccate pari ad un importo di 270mila euro.

Tra le attività di maggior interesse condotte per contrastare la pesca illegale, una ha riguardato l’importazione di ingenti quantitativi di prodotto ittico contraffatto del tipo "brotola barbata" proveniente dall’Africa (dal Senegal per la precisione), spacciato per cernia il cui valore sul mercato è superiore.

Al porto dorico, accertata la pesca e la detenzione, da parte di alcune barche, di vongole oltre il limite giornaliero consentito per la cattura e senza documentazione per attestarne la provenienza.

Sequestrati 7.500 chili di prodotto e fatte multe per oltre 40mila euro.

Gli interventi di soccorso in mare sono stati più di cento, anzi - a dire il vero - 150.

L’utilizzo della moto d’acqua ha avuto un ritorno operativo non indifferente: 41 i verbali amministrativi per un ammontare complessivo di circa 9.500 euro.

Che hanno riguardato sanzioni per violazioni alla navigazione costiera, superamento dei limiti di velocità e mancanza di dotazioni a bordo delle imbarcazioni da diporto.

