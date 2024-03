Il bilancio della giunta Silvetti: "Cultura e turismo, stop al passato. I grandi eventi hanno ridato vitalità"

Stoccata e risposta tra giunta e opposizione. In mattinata il centrosinistra ha attaccato la giunta sulla base di nove punti, nel pomeriggio un comunicato diffuso dal Comune risponde con sette punti. Il documento fa riferimento a una serie di incontri avvenuti effettivamente tra il sindaco, Daniele Silvetti, e i vari assessori della sua squadra con l’obiettivo di centrare le priorità fissate a inizio mandato, per conoscere lo stato dell’arte delle progettazioni e definire quali da portare a termine nel breve, medio e lungo periodo. Incontri però che risalgono ad almeno due settimane fa. La riunione successiva è iniziata con una analisi del bilancio della scorsa sindacatura, passando dalla dettagliata disamina dei capitoli di cultura, turismo, due delle priorità tracciate dal sindaco Silvetti. Nel testo anche un nuovo attacco alla vecchia giunta: "Dalla lettura degli atti della precedente amministrazione – si legge nel comunicato diffuso dal Gabinetto del sindaco – appare evidente la frammentazione del reperimento di risorse nel settore cultura con una assegnazione delle stesse a dir poco singolare e in assenza totale del rispetto di equità. Il secondo, il turismo per l’appunto, è stato invece caratterizzato da una quantità di risorse del tutto esigue. Particolarmente vincolante la contrazione dei mutui che hanno letteralmente ‘ingessato’ il bilancio limitando ogni margine di manovra vincolando e ipotecando l’attività amministrativa dei prossimi anni. A tal proposito è stata e continua a essere fondamentale l’interlocuzione costante con la Regione per reperire risorse extra e quella con il Governo centrale per intercettare disponibilità che possano essere legate a progetti speciali".

Il resto del documento prevede un’analisi dei risultati conseguiti nei primi nove mesi di sindacatura. All’ultimo punto quello sulla squadra di governo della città: "È coesa, unita, pronta al confronto e con l’intenzione di non mostrare al cittadino ciò che non è. La franchezza è la caratteristica chiave. La creazione di una macro struttura con figure apicali nel corpo dirigenti, molti dei quali rinnovati, è il segnale chiaro della fiducia in loro riposta e anche nell’operato svolto e in quello che avrebbero voluto sviluppare". A seguire l’analisi dei temi principali e dei risultati ottenuti, dalla cultura alla sicurezza passando per lavori pubblici, sociale e decoro: "L’Amministrazione in nove mesi di governo è riuscita a diffondere un nuovo senso di appartenenza nella città riconsegnandole la vitalità perduta grazie ai Grandi Eventi".