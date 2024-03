Il bilancio dell’opposizione: "Nove disastri in nove mesi, bocciata la giunta Silvetti. Il miracolo non s’è avverato"

"Passata la festa, gabbato lo santo". Tradotto, una volta ricevuto l’incarico di governare le promesse si dimenticano. L’opposizione di centrosinistra unita (a parte Italia Viva) sceglie uno dei proverbi di antica saggezza per analizzare i primi nove mesi della giunta Silvetti. Nove mesi, come il periodo di gestazione, un tempo di fallimenti secondo la minoranza in consiglio comunale: "Tira una brutta aria in città – ha esordito Carlo Pesaresi di Ancona Diamoci del Noi snocciolando i nove punti, uno per ogni mese di amministrazione della destra – Abbiamo atteso il tempo necessario prima di passare all’attacco, sospendendo il giudizio, ma adesso basta. La luna di miele con la città, se mai è iniziata, è già finita. Assessorati come scatole vuote, deleghe frammentate, assessori inadeguati, altri che si contraddicono e si smentiscono a vicenda, consulenti al decoro di cui non si conosce i benefici, figuracce in serie. E che fine ha fatto il PIA II (il Piano contro l’inquinamento urbano, ndr)?". Se lo chiede anche Francesco Rubini (Altra Idea di Città): "Che fine ha fatto il piano? E il suo coordinatore? Me lo chiedo per la caratura del professor Bonifazi che si è messo a disposizione in forma gratuita, cercando di capire se la Regione quei fondi aggiuntivi li garantirà. Per il resto, il Pums è in ritardo, piazza della Repubblica è sparita dal piano triennale delle opere pubbliche, le Ztl sono un mistero come il futuro dei Ctp. La realtà è che in campagna elettorale la destra ha fatto solo promesse, raccontato favole delineando un quadro disastroso rispetto a un mondo dei sogni".

C’è poi il capitolo del Pnrr: "La giunta Mancinelli ha lasciato il tavolo apparecchiato – ha aggiunto Diego Urbisaglia, Ancona Futura – Ho apprezzato le dichiarazioni dell’assessore ai Lavori pubblici Tombolini sulla difficoltà di mettere a terra i progetti, ma non basta per giustificare un probabile fallimento. Cosa succederà a Palaveneto, Mercato delle Erbe e altri se non saranno rispettati i tempi? Intanto la commissione specifica da noi richiesta continua a essere rinviata".

Uno dei cavalli di battaglia della destra in campagna elettorale era stato il decoro del verde: "Se giriamo nei quartieri e nelle frazioni la situazione è peggiorata – ha rincarato la dose Tommaso Fagioli, Azione – A Torrette, dove porto i miei figli, la situazione è drammatica, mentre grazie all’ex assessore Foresi la cura prima era garantita. Vorrei sospendere ancora il mio giudizio, ma non posso dimenticare le accuse sul tema da chi era all’opposizione e oggi fa l’assessore".

A proposito di Stefano Foresi, l’ex assessore alle Manutenzioni è preoccupato, in particolare, per il futuro di tre scuole: "Non riesco ad avere risposta a una mia interpellanza del 18 gennaio sulle medie Podesti. I fondi del sisma ci sono, la progettazione esecutiva l’abbiamo lasciata, ma nulla si muove, intanto calano le classi e le lezioni restano dislocate alle Tommaseo. Stesso discorso per le medie del Pinocchio, i lavori sarebbero più semplici delle Podesti ma non si muove nulla, e per la palestra delle De Amicis. Infine la ciclabile degli Archi: la giunta attuale l’ha cancellata ottenendo una proroga dal ministero sul finanziamento al marzo 2026 per fare un nuovo percorso, ma il tempo stringe". A chiudere Federica Fiordelmondo, sempre Pd: "Ancona è il capoluogo delle feste con 900mila euro spesi, gli stessi soldi dati per le manutenzioni. Il miracolo dorico non si è avverato".

Infine, la cultura: "Un vero disastro. Un assessore del tutto inadeguato e incompetente che vive in un regno a parte: non parla con nessuno né dentro la Giunta

né fuori, avvalendosi solo di fantomatici consulenti romani. Figuracce continue, annunci smentiti il giorno successivo dai suoi colleghi di Giunta, il mondo degli operatori culturali in subbuglio, previsione di tagli del 50% ormai lineari per le iniziative, nessuna visione complessiva né tantomeno strategica".