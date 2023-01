"Il bilancio è stato approvato in fretta e furia"

Il primo bilancio preventivo della giunta Ghergo di nuovo al centro delle polemiche. Lorenzo Armezzani e Vinicio Arteconi di Fabriano Progressista lo bocciano. "Hanno approvato – rimarcano – un bilancio in fretta e furia senza avere i numeri della finanziaria e a febbraio saremo già in variazione. Ma non sarà una sessione di bilancio e quindi: documenti all’ultimo minuto, nessun tempo per approfondire né per fare emendamenti. Inoltre nessuna possibilità di intervenire sulla spesa corrente. Fabriano ha un bilancio cadavere che questa maggioranza non sa come rianimare perché non ha alcuna idea di crescita né di sviluppo, non ha strumenti né idee né progetti. Così parlano di ‘pre dissesto’. Parola inventata che non troverete in nessun documento né atto ufficiale. Hanno invece bellamente ignorato le raccomandazioni dei revisori dei conti, ribaditi in seduta, sulla qualità della spesa: il Comune spende troppo e male. E la responsabilità è tanto di quelli di prima come di quelli di adesso. Agli atti c’è già un avanzo presunto di amministrazione di 2,5 milioni di euro ai quali aggiungerne 1,6 euro per investimenti: somme presunte che con l’accertamento dei residui sarà probabilmente maggiore. Ma la sindaco – aggiungono – giudica indecorosa la nostra opposizione: per lei è indecoroso progettare interventi innovativi a favore dei minori e dei giovani con l’obiettivo di migliorare la spesa corrente e magari ricavare anche qualche risparmio. Noi troviamo indecoroso aumentare l’Imu e i costi delle mense scolastiche: dicono di aver aumentato le tasse ai ricchi ma evidentemente non è chiaro come funzioni il calcolo dell’Isee, forse perché nessuno di loro finora ne ha mai avuto bisogno. La verità è una pesante stangata sulle famiglie senza niente in cambio. I parcheggi a pagamento aumentano del 16% con punte fino all’80%: se dietro c’è un’idea di mobilità, a noi è sfuggita". Sui parcheggi la sindaco Ghergo ha parlato di un "aumento del costo mensile del parcheggio interrato che era a 50 euro per auto, al di sotto di ogni valore di mercato". Poi l’affondo: "E’ indecoroso non aver bloccato lo scatto dello stipendio della Giunta o non averlo contenuto e aver assunto tre persone di fiducia del sindaco: ecco come si irrigidisce la spesa". Roberto Sorci punta il dito contro l’operazione della gestione unica provinciale della raccolta rifiuti: "L’anno scorso la Tari è aumentata del 6%. E la Giunta Ghergo ha già approvato nei giorni scorsi un atto di indirizzo, per partecipare alla nuova società, che aumenterà la tassa rifiuti almeno del 20%".