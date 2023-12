Il bilancio passa, ma l’opposizione lascia l’aula

di Sara Ferreri

"Abbiamo lasciato invariate l’Irpef e l’Imu, che molti altri Comuni hanno invece aumentato, limitandoci ad applicare l’adeguamento Istat del 9,8% ai servizi a domanda individuale. Per le mense scolastiche le tariffe sono rimaste invariate ad eccezione della fascia Isee superiore a 50mila euro e servirà ad allargare la fascia delle famiglie che beneficeranno dell’esenzione, che passerà dai 6.500 euro a 8.000 euro annui". Così l’assessore al Bilancio Pietro Marcolini, ieri, durante la seduta fiume per l’approvazione del bilancio di previsione (e del piano delle opere pubbliche), varato senza l’opposizione che non ha partecipato al voto abbandonando l’aula in segno di protesta. "In questo quadro – ha aggiunto la sindaca Daniela Ghergo – non era facile riuscire a garantire i servizi tradizionali e a far fronte alle accresciute esigenze, a fronte della nota rigidità di bilancio. Fondamentale in tal senso è stato il pagamento, avvenuto nel corso del 2023, delle quote sospese dei mutui sisma che ha garantito una serie di spese fisse, oltre a trasporto e mense scolastiche, asili nido e servizi sociali, manutenzioni, rifiuti e sicurezza".

La seduta, iniziata alle 9.30, è andata avanti per tutta la giornata con l’approvazione del bilancio a maggioranza solo in tarda serata. "Si tratta – ha aggiunto il sindaco Ghergo – di una manovra equa e solidale in quanto sono stati garantiti tutti i servizi e la loro qualità, nonostante i minori trasferimenti statali e l’aumento dei costi di gestione. L’approvazione consente di essere pienamente operativi dal primo giorno del nuovo anno e di poter programmare l’attività in maniera puntuale secondo gli indirizzi approvati. Come avvenuto nel corso del 2023, infatti, non appena saranno chiare le novità delle leggi di bilancio nazionale e regionale, si procederà con i dovuti aggiustamenti, senza però ritardare l’attività dell’ente. L’approvazione avviene in un contesto nazionale di riduzione dei trasferimenti statali e di aumento dei costi di gestione a causa dell’inflazione".

L’opposizione ha presentato una serie di ordini del giorno che non stati accolti dalla maggioranza. Una sorta di protesta rispetto al bilancio da votare. Il gruppo "Fabriano Progressista" ad esempio, ne ha proposto uno per destinare 100mila euro per i patti educativi territoriali, altrettanti per il dissesto idrogeologico, 50mila euro per i contributi da destinare alle famiglie di neonati nel 2024, 10mila euro per l’Informagiovani e altrettanti per iniziative contro la violenza di genere e 100mila euro per i patti educativi territoriali.