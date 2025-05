Il biogas va di traverso ai residenti: "La situazione è insostenibile"

Non si placa la protesta dei comitati di residenti delle zone di San Paterniano e Villa di Osimo per i lamentati disagi per la presenza di due impianti a biogas. "La situazione sta degenerando. A San Paterniano e nelle zone limitrofe la situazione è ormai insostenibile ed ingestibile – dicono -. Il caos per la presenza di due impianti di biogas a distanza di due chilometri, che vorrebbero essere trasformati in biometano, ampliandone la portata in maniera smisurata, evidenzia i problemi di viabilità per il transito di mezzi pesanti che vanno a conferire nell’impianto di via Coppa, attraversando prima la strada provinciale, via Chiaravallese, immettendosi poi su strade secondarie. Sono strade non adatte, non adeguate a questi mezzi pesanti che addirittura impediscono alle persone di uscire di casa. Per non parlare dello spargimento del digestato, per non parlare dell’odore nauseabondo che spesso invade anche la frazione di Villa. Così non possiamo continuare".

Di recente la Regione Marche ha diffidato di nuovo la ditta: dopo l’ispezione eseguita dall’Arpam infatti sarebbero state riscontrate delle irregolarità e per questo motivo la Regione intima, di nuovo, attraverso il decreto del dirigente Settore Fonti energetiche, la rimozione di tutte le difformità. Lungo il documento, e diverse sarebbero le irregolarità cui provvedere. Tramite il commissario il Comune avrebbe già fatto quanto in suo potere per ostacolare la trasformazione: sono tre i pareri negativi trasmessi, uno su tutti quello sulla viabilità.