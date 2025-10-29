"Il Birraio di Preston", antologia dell’opera con cast internazionale

Al Ridotto del Teatro delle Muse stasera (ore 20.30) si potrà ascoltare un’antologia dall’opera ‘Il Birraio di Preston’ di Luigi Ricci. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, la Fondazione Muse e Marche Teatro. A esibirsi sarà un cast internazionale, affidato al pianista Alessandro Benigni: italiana è il soprano Antonella Granata (Effy), ucraina il soprano Nadiia Kichula (foto, Anna), coreano il tenore Wooseok Choi (Oliviero), azero il baritono Rza Khosrovzade (Daniele). L’opera dà il titolo a un romanzo di Andrea Camilleri poiché la vicenda del testo del grande scrittore siciliano si svolge attorno a una rappresentazione dell’opera stessa. Dal romanzo è tratto lo spettacolo che inaugurerà la stagione di prosa, il 5 novembre, con la regia di Giuseppe Dipasqualeri. La vicenda ruota attorno a due gemelli, Daniele il birraio, promesso sposo di Effy, e Giorgio, un tenente accusato ingiustamente di diserzione. Lo scambio di persona genera equivoci e situazioni imbarazzanti: Daniele, creduto Giorgio, è accusato di tradimento da Anna e sfidato a duello dal fratello di lei Oliviero. Mandato al fronte a capitanare i soldati di Giorgio, Daniele vince e diventa un eroe.