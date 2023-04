Il biscotto in onore di Bruno Marsili

Grande festa per la nascita di "Bruno", il dolce biscotto in onore di Bruno da Osimo, nome d’arte di Bruno Marsili, incisore e scrittore nato a Osimo nel 1888 e morto ad Ancona nel 1962. Vista la sua importanza, uno dei tre istituti comprensivi cittadini si chiama proprio "Bruno da Osimo" e i suoi alunni, nello specifico quelli delle classi Montessori della scuola media "Krueger" di piazzale Bellini, hanno ideato il dolcetto che sorge dalla collaborazione con l’ormai famoso microbiscottificio osimano Frolla che da anni ormai dà lavoro a ragazzi disabili e costituisce un esempio di economia solidale. Il nuovo prodotto dolciario è stato presentato ieri pomeriggio nella sede di Frolla a San Paterniano. Contentissimi i ragazzi della cooperativa e i giovani studenti che hanno dato una mano per la realizzazione. "E’ un biscotto d’arte e poesia, di cui siamo orgogliosi", ha detto il dirigente scolastico dell’istituto Mario Mattioli. Il biscotto è prodotto e distribuito da Frolla, nell’ambito di una collaborazione fra il microbiscottificio e l’istituzione scolastica. Il dolcetto è ispirato davvero alla vita e alle opere di Bruno da Osimo. "Ci ha fatto piacere collaborare con la "Bruno da Osimo", è nato tutto da una loro proposta che abbiamo subito sposato. Il suggerimento per realizzare il biscotto, frollino a forma di stella, è arrivato dagli studenti stessi che hanno fatto delle indagini, delle ricerche, sulla vita del personaggio. Ci abbiamo costruito su uno storytelling – dice Jacopo Corona, cofounder di Frolla -. La collaborazione con le scuole, in questo caso le medie, è un progetto che stiamo implementando sempre più, soprattutto con i bambini. Nel novembre scorso è stato pubblicato un libro, una favola per i piccoli sul tema dell’inclusione, e poi abbiamo attivato i laboratori interni con i bimbi, sempre a contatto con i nostri ragazzi. Crediamo molto nell’investimento sulle tematiche dell’inclusione nelle scuole". La "bellezza" di Frolla è ormai nota anche oltre i confini nazionali. Ogni anno il Parlamento europeo assegna il "Premio del cittadino europeo" per risultati eccezionali nella promozione di una migliore comprensione reciproca e una più stretta integrazione tra i cittadini degli Stati membri. E Frolla l’ha ricevuto nel 2021.

Silvia Santini